Pędził 200km/h, nie miał prawa jazdy. Niebezpieczny rajd motocyklisty w oku kamery

Foto: KMP Gdańsk Video: TVN Turbo

Motocyklistom grożą mandaty za jazdę na długich

25.08 | Jazda na długich w ciągu dnia - to jedno z rozwiązań po które sięga część motocyklistów, by - jak argumentują - zwiększyć swoją widoczność na drodze. - To jeden z mitów, że oślepianie daje pozytywny rezultat - zwrócił uwagę Leszek Śledziński, redaktor naczelny portalu Jednoślad. Zdaniem Piotra Baryły, redaktora naczelnego portalu Ścigacz, "jeżeli chcemy być bardziej widoczni możemy założyć bardziej jaskrawe, czy w jasnych kolorach kask, kurtkę". - Długie światła to na pewno nie jest nic dobrego - podkreślił. Dodatkowo, taka jazda może sporo kosztować. Za niezgodną z przepisami jazdę z włączonymi światłami drogowymi grozi mandat w wysokości 100 złotych i trzy punkty karne. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

