"Łączy i wspiera porozumienie". Okrągły stół stanął w Gdańsku

Pozostałe informacje

Przy Europejskim Centrum Solidarności stanął biało-czerwony, okrągły stół. Został on zaprojektowany specjalnie na 30. rocznicę... czytaj dalej »

wczoraj, 14:17

Odtwórz: Bohater? "Błagam. Dzieci miały interweniować? Panie nauczycielki?" Obezwładnił Marka, który strzelał w szkole

- Wziąłem miotłę - do obrony. No i pobiegłem - mówi tvn24.pl Krzysztof. Do niedawna znany w okolicy jako budowlaniec i szkolny... czytaj dalej »