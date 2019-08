Mateusz Morawiecki i Frans Timmermans na gdańskich obchodach wybuchu II wojny





W obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte wezmą udział premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele Komisji Europejskiej, między innymi Frans Timmermans, a także reprezentacje 24 miast, na przykład Londynu, Cassino, Osaki - poinformowała w sobotę prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Dulkiewicz oceniła podczas sobotniej konferencji prasowej w Gdańsku, że refleksja wokół wojny powinna dzisiaj służyć nam do myślenia o tym, jak bardzo cenimy pokój i że dzięki wysiłkowi, często ofierze życia wielu ludzi, możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce, w Europie, która cieszy się pokojem.

- To jest to przesłanie, które bardzo chcielibyśmy, żeby spośród tych dwóch dni kulminacji obchodów - zarówno 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, 5. rocznicy otwarcia Europejskiego Centrum Solidarności i 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej - popłynęło z Gdańska - dodała.

Miejskie obchody, ale premier ma być

Prezydent Gdańska mówiła też o najważniejszych punktach obchodów dwóch rocznic - Porozumień Sierpniowych oraz wybuchu II wojny światowej.

W sobotę 31 sierpnia o godz. 9.30 sprzed pomnika Jana III Sobieskiego wyruszy Marsz Sektorówki zainicjowany przez środowiska obywatelskie m.in. KOD i sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych. Marsz przejdzie przed historyczną bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, która o godz. 10 zostanie otwarta m.in. przez założycieli ECS i byłego prezydenta Lecha Wałęsę.

W niedzielę 1 września o godz. 4.45 odbędą się uroczystości u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Dulkiewicz przekazała, że wezmą w nich udział reprezentanci 24 miast pamięci, miast dotkniętych II wojną światową, m.in. burmistrzowie: Londynu, włoskiego Cassino, norweskiego Narvika, holenderskiej Bredy, izraelskiej Hajfy, japońskiej Osaki.

Dulkiewicz przypomniała, że już w kwietniu 2018 roku ówczesny prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wysłał zaproszenia do najważniejszych osób w Polsce - prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera – w sprawie wspólnych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. - Rozmawiałam wczoraj z szefem kancelarii pana premiera, że na pewno obecny będzie pan premier Mateusz Morawiecki - poinformowała.

- Jest dla nas szczególnym honorem, że na te dwa dni do Gdańska przyjeżdża także delegacja z Komisji Europejskiej. Gościć będziemy pierwszego wiceprzewodniczącego KE pana Fransa Timmermansa oraz komisarz Elżbietę Bieńkowską - mówiła prezydent Gdańska.

- Wczoraj rozmawiałam telefonicznie z panem przewodniczącym Timmermansem, powiedział mi bardzo ważną rzecz. Dwa tygodnie temu wraz ze swoim 15-letnim synem odwiedził różne ważne symboliczne miejsca operacji Market Garden, tragicznej operacji, która w 1944 roku była jednym z pierwszych kroków do wyzwolenia Holandii. To właśnie Frans Timmermans, będąc jeszcze ministrem w rządzie holenderskim, doprowadził do upamiętnienia gen. Sosabowskiego i jego żołnierzy w godny sposób. I dzisiaj ta łączność z Polakami, powiedzenie o wdzięczności Europejczyków dla nas, Polaków, którzy dużo wycierpieli podczas II wojny światowej, ale także którzy swoją odwagą wspierali inne narody, myślę, że będzie bardzo ważnym przesłaniem, które popłynie stąd, z Gdańska - mówiła Dulkiewicz.

Medale od Centrum

W konferencji brał udział także Jacek Karnowski, prezydent Sopotu oraz dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski, który mówił m.in. o tegorocznych laureatach Medalu Wdzięczności ECS, którzy zostaną nim uhonorowani podczas tegorocznych obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

W ramach obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych Europejskie Centrum Solidarności wręczy Medale Wdzięczności ECS trzem osobom. Medal, jak mówił Kerski, otrzymają "trzej przyjaciele Polski". Będzie to wieloletni prezydent Budapesztu Gabor Demski, jak podkreślał Kerski, "ojciec założyciel i architekt węgierskiego samizdatu" i "człowiek, który łączy epoki".

Uhonorowany zostanie też Mirosław Marynowicz z Ukrainy, który w czasach ZSRR siedział w więzieniu 8 lat za to, że bronił praw człowieka, jest też m.in. założycielem ukraińskiego Pen-Clubu.

Timmermans z medalem

Medal otrzyma też Frans Timmermans, wiceszef kończącej urzędowanie Komisji Europejskiej. "To jest polityk, który od kilkudziesięciu lat dba o to, by polska kultura i polska historia była obecna nie tylko w Holandii, ale i na zachodzie" - przekonywał Kerski.

Dodał, że Timmermans promował kiedyś np. Czesława Miłosza, a "jako polityk i parlamentarzysta wspierał Polskę na bardzo trudnej drodze do UE, a to nie była autostrada". "Cieszymy się bardzo, że Frans Timmermas przyjął od nas medal wdzięczności" - powiedział dyrektor ECS.

Dodał, że Medal Wdzięczności ECS to medal dla tych, którzy bronili "Solidarności", ale też tych, którzy po 1989 roku walczyli o miejsce Polski w Europie.

