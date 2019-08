Jedna rocznica, oddzielne obchody. Jubileusz Sierpnia '80 w cieniu polityki





Miasto Gdańsk wraz z częścią legendarnych działaczy "Solidarności" - między innymi Lechem Wałęsą - zorganizowało swoje obchody Porozumień Sierpniowych. Obecna "Solidarność" uczciła rocznicę w osobnych uroczystościach, na które przybył premier Mateusz Morawiecki.

Marszem Sektorówki rozpoczęły się tegoroczne obchody Sierpnia 80 i powstania Solidarności. W pochodzie, zainicjowanym przez środowiska obywatelskie m.in. Komitet Obrony Demokracji i sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych, udział wzięli Bogdan Borusewicz, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Henryka Krzywonos-Strycharska, a także Lech Wałęsa. Marsz przeszedł spod pomnika Sobieskiego, obok dworca głównego, przy Zieleniaku, aż do placu Solidarności.

Tam odbyło się uroczyste otwarcie stoczniowej brama nr 2. To z tej bramy Lech Wałęsa ogłosił zakończenie protestu i powstanie pierwszego w bloku komunistycznym niezależnego od władz i komunistycznej partii związku zawodowego.

Składanie kwiatów i przemowy

Tuż przed godz. 11 przed Europejskim Centrum Solidarności odbył się briefing Lecha Wałęsy, Aleksandry Dulkiewicz i Grzegorza Schetyny oraz kandydatów Koalicji Obywatelskiej.

- Ceńmy wolność i nie dajmy jej sobie odebrać. Nie dajmy nikomu pisać historii na nowo. Miejmy do siebie szacunek, rozmawiajmy ze sobą w pokojowy sposób, bo tylko w dialogu, wzajemnym szacunku jesteśmy w stanie zmieniać Polskę na lepsze. Nie ma wolności bez solidarności - powiedziała Dulkiewicz, kierując te słowa do wszystkich zgromadzonych, w tym do uczestników strajku sprzed 39 lat, sygnatariuszy porozumień gdańskich, posłów i samorządowców. Zaapelowała także, by wziąć udział w najbliższych wyborach.

Wałęsa przypomniał o dotrzymywanej obietnicy corocznego spotykania się przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej, by wspominać - jak określił - "te wspaniałe, trudne czasy", bohaterów tamtych wydarzeń. Podkreślił, że one są też po to, by "mówić o tym, co przed ojczyzną stoi", o wyzwaniach.

- Kiedyś mieliśmy wspólny mianownik - komunizm, Związek Sowiecki. Dziś nie mamy żadnego wspólnego mianownika, dlatego tak trudno cokolwiek zbudować. Musimy wspólny mianownik wydyskutować - przekonywał były prezydent, apelując o dyskusję o wspólnej wizji demokracji.

Po południu w ECS zaplanowano dalszy etap miejskich uroczystości, między innymi panele dyskusyjne i wydarzenia artystyczne.

NSZZ z premierem, KOD z byłym prezydentem

Tymczasem NSZZ "Solidarność" zaplanowała oddzielne obchody. Po godz. 11 delegacja władz związku wraz z premierem Mateuszem Morawieckim złoży kwiaty pod tablicą upamiętniającą prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, a potem pod pomnikiem Anny Walentynowicz, jednej z bohaterek strajków w 1980 roku.

"Solidarność" planuje także złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II oraz uroczystą mszę świętą w bazylice świętej Brygidy, po której premier z władzami obecnej "Solidarności" udadzą się również pod stoczniową bramę nr 2. Homilię w czasie mszy wygłosi metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

W Sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisana zostanie także umowa między NSZZ "Solidarność" a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która powoła do życia Instytut Dziedzictwa Solidarności. Ma on dbać o pamięć i promocję dorobku Solidarności lat 80. XX wieku, ale budzi także kontrowersje wśród opozycji i władz ECS.

Historyczny moment

39 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, w Gdańsku zostały podpisane porozumienia między komisją rządową a komitetem strajkowym. Porozumienia Sierpniowe i powstanie "Solidarności" stały się początkiem przemian 1989 roku.

Pierwsze strajki latem 1980 roku były reakcją na podwyżki cen mięsa i wędlin, wprowadzone przez ówczesną ekipę rządzącą Edwarda Gierka. W lipcu strajkowało około 80 tys. osób w 177 zakładach pracy. Strajki te kończyły się obietnicami podwyżek płac.

W połowie sierpnia 1980 roku zaczęły się strajki na Wybrzeżu, gdzie wciąż żywa była pamięć stłumionych krwawo przez władze protestów w grudniu 1970 r. Strajk w Stoczni Gdańskiej zorganizowali działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża - opozycyjnej, nielegalnej organizacji utworzonej w 1978 roku. Organizatorem WZZ był członek KSS "KOR" Bogdan Borusewicz, a do współzałożycieli WZZ należeli m.in. Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz i Krzysztof Wyszkowski.

Właśnie w obronie Walentynowicz, suwnicowej zwolnionej z pracy za działalność opozycyjną, 14 sierpnia 1980 roku wybuchł strajk na kilku wydziałach stoczni. Zaplanował go i przygotował Borusewicz, a rozpoczęli związani z WZZ robotnicy: Jerzy Borowczak, Bogdan Felski i Ludwik Prądzyński. Wkrótce, przeskakując przez ogrodzenie, w stoczni pojawił się też Lech Wałęsa, w 1976 r. zwolniony z pracy w stoczni. Stanął na czele strajku.

