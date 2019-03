Miał molestować 14-letniego chłopca na obozie, wpadł w pułapkę. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Markowi W. Mężczyzna jest podejrzany o "doprowadzenie małoletniego poniżej 15. roku życia do poddania się innej czynności seksualnej". Do czynów miało dochodzić w lipcu i sierpniu. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.