Gdańsk laureatem nagrody Księżnej Asturii. "To hiszpański Nobel"

Gdańsk został laureatem nagrody Księżnej Asturii w kategorii Zgoda za 2019 rok - poinformował Daniel Stenzel, rzecznik prasowy prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Miasto dostanie 50 tysięcy euro. W uzasadnieniu swojej decyzji jury stwierdziło m.in., że "przeszłość i teraźniejszość w Gdańsku to wrażliwość na solidarność, obronę wolności oraz praw człowieka, a także ochronę pokoju".

O wyróżnieniu Daniel Stenzel poinformował w czwartek.

W piątek prezydent Gdańsk Aleksandra Dulkiewicz odbierze nagrodę z rąk króla Hiszpanii Filipa VI w Oviedo, w hiszpańskim regionie Asturia. W ceremonii weźmie udział także księżniczka Sofia.

W zgłoszenie kandydatury Miasta Gdańska do nagrody Księżnej Asturii był zaangażowany tuż przed śmiercią prezydent miasta Paweł Adamowicz, pisząc do autorytetów w kraju i w Europie listy o poparcie wniosku. Dlatego na zaproszenie fundacji Księżnej Asturii w piątkowej uroczystości przyznania nagrody weźmie także udział rodzina Pawła Adamowicza.



- To nagroda dla nas wszystkich, gdańszczanek i gdańszczan. Wolność i solidarność to szczególnie bliskie idee każdemu z nas. To w Gdańsku pokazaliśmy światu, że rewolucje można przeprowadzić w sposób pokojowy, na drodze niełatwego, długiego dialogu – powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, Aleksandra Dulkiewicz.



"Na jaki cel zostanie przeznaczona nagroda, zdecydujemy wszyscy"

Adam Zagajewski z prestiżową hiszpańską nagrodą literacką Adam Zagajewski... czytaj dalej » W ubiegłych latach laureatami nagrody Księżnej Asturii w kategorii Zgoda (de la Concordia) była m.in. Unia Europejska, fundacja SOS Wioski Dziecięce, miasto Berlin, Instytut Yad Vashem oraz UNICEF.



Nagroda Księżnej Asturii w świecie hiszpańskojęzycznym cieszy się prestiżem porównywalnym do nagrody Nobla.



Przyznawana jest co roku w ośmiu kategoriach. W tym roku wyróżnieni zostali również: w kategorii sztuka - Peter Brook, w kategorii komunikacja i nauki społeczne - Muzeum Prado w Madrycie, w kategorii współpraca międzynarodowa - Salman Khan, w kategorii sport - Lindsey Vonn, w kategorii literatura - Siri Hustvedt, w kategorii nauki społeczne - Alejandro Portes, w kategorii badania naukowe i techniczne - Joanne Chory oraz Sandra Myrna Diaz.



Każdy z laureatów nagrody Księżnej Asturii otrzymuje statuetkę zaprojektowaną przez wybitnego hiszpańskiego rzeźbiarza Joana Miro i nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. euro.



- O tym, na jaki cel zostanie przeznaczona nagroda, zdecydują wszystkie gdańszczanki i gdańszczanie. Zorganizujemy internetowe głosowanie dla mieszkańców, będzie można wybierać z kilku propozycji – stwierdziła prezydent Dulkiewicz.

