Uczniowie poszli na marsz przeciw mowie nienawiści. Kuratorium pyta o skrócone lekcje

W środę przez Gdańsk przeszedł "Marsz ponad podziałami", który był inicjatywą trójmiejskiej młodzieży. Teraz kuratorium pyta dyrektor gdańskiego liceum numer 3 o skrócenie lekcji, co umożliwiło uczniom udział w demonstracji.

W środę około południa ulicami Gdańska w "Marszu ponad podziałami" przeszło około 1,5 tysiąca osób, głównie gdańskich licealistów, bo to oni zainicjowali wydarzenie. Chcieli w ten sposób sprzeciwić się przeciwko agresji w życiu publicznym, nietolerancji i celowemu pogłębianiu podziałów społeczeństwa.

- Mówiliśmy o szacunku i o tym, że możemy się kochać, ale nie musimy. Możemy się lubić, ale nie musimy. Musimy się jednak przede wszystkim szanować, bo poglądów jest wiele. Tyle ile osób, tyle poglądów. Najważniejszy jest szacunek - mówiła podczas marszu Julia Borzeszkowska, organizatorka manifestacji, uczennica klasy maturalnej w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Inicjatywę poparły władze gdańska. Wiceprezydent miasta Piotr Kowalczuk apelował nawet we wtorek do nauczycieli, by przyjmowali usprawiedliwienia napisane przez rodziców uczniów, którzy chcą wziąć udział w manifestacji.

Tymczasem dyrekcja liceum Julii poinformowała, że kuratorium dopytuje o decyzję o skróceniu tego dnia lekcji.

- Uczniowie przyszli z taką inicjatywą, że mają potrzebę po tych tragicznych wydarzeniach taki marsz zorganizować. Teraz kuratorium zadzwoniło z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego lekcje zostały skrócone – mówi nam Bożena Ordak, dyrektor III LO w Gdańsku. - Chyba nie ma lepszej lekcji wychowania obywatelskiego niż taki marsz. Ja także na nim byłam – dodaje.

Zapytaliśmy kuratorium o powody interwencji. Odpowiedziano nam pisemnie, że telefoniczne zapytanie podyktowane było bezpieczeństwem uczniów i miało na celu upewnienie się, jakie działania zostały podjęte w związku ze skróceniem lekcji.

"Pragnę podkreślić, że organ nadzoru pedagogicznego w każdym przypadku, gdy otrzymuje informacje o skróceniu zajęć w szkole lub placówce, wykazuje zainteresowanie zmianą organizacji pracy i podejmowanymi działaniami dyrektora szkoły wynikającymi z obowiązku i odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów” – napisał do nas Jerzy Wiśniewski, dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Z upoważnienia Pani dr Moniki Kończyk Pomorskiego Kuratora Oświaty informuję, że przepisy prawa nie regulują kwestii doraźnego skracania zajęć lekcyjnych. Musi to być odpowiedzialna decyzja dyrektora szkoły, wyrażona w formie zarządzenia. Z podjętą decyzją wiąże się ważniejsza kwestia dotycząca zapewnienia przez szkołę bezpieczeństwa uczniów, którzy planowo przebywają w szkole (zgodnie z planem lekcji).

Decyzja o skróceniu zajęć musi być podejmowana z wyprzedzeniem czasowym, aby istniała możliwość poinformowania rodziców, o której godzinie w tym dniu ich dziecko zakończy zajęcia i opuści teren szkoły.

Mając powyższe na uwadze, szczególnie troskę o bezpieczeństwo uczniów, w tym uczniów niepełnoletnich, kuratorium po powzięciu wiedzy o skróceniu zajęć w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w dniu 6 lutego 2019 r. , zwróciło się (telefonicznie) do dyrektora szkoły o informacje dotyczące podjętych działań w związku z zaplanowaną zmianą organizacji pracy szkoły w tym dniu.

Pragnę podkreślić, że organ nadzoru pedagogicznego w każdym przypadku, gdy otrzymuje informacje o skróceniu zajęć w szkole lub placówce wykazuje zainteresowanie zmianą organizacji pracy i podejmowanymi działaniami dyrektora szkoły wynikającymi z obowiązku i odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów.



Jednocześnie proszę o opublikowanie przesłanej odpowiedzi w całości.



Z poważaniem Jerzy Wiśniewski, dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Pomorskiego Kuratorium Oświaty

