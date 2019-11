Ksiądz dwukrotnie miał zgwałcić 17-latkę. Jest akt oskarżenia

Belgijski ksiądz został skazany za pedofilię w Belgii i otrzymał zakaz pracy z dziećmi do 2022 roku. Przełożeni wysłali księdza do Republiki Środkowoafrykańskiej, nie przejmując się tym, że ksiądz pedofil będzie tam pracował z dziećmi i znów może wyrządzić im potworną krzywdę. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Ksiądz z Belgii został skazany za pedofilię. Wysłano go do...

Ksiądz z Belgii został skazany za pedofilię. Wysłano go do...

14.11 | Nauczycielka szkoły podstawowej jedną lekcją — rozmową i działaniem — przerwała molestowanie, którego wobec dziewięciolatek miał dopuszczać się ksiądz. Kiedy prowadząca lekcję opowiadała dzieciom o tajemnicach, nie spodziewała się, jaką tajemnicę mogą skrywać jej podopieczni. Mariusz W. dopiero przed sądem miał przyznać się do winy.

27.11| Do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe trafił akt oskarżenia przeciwko 36-letniemu księdzu. Prokuratura zarzuciła Michałowi L., że w 2011 roku dwukrotnie zgwałcił 17-latkę. Był wówczas wikariuszem w jednej z parafii w Gdańsku. Ksiądz nie przyznaje się do winy, Grozi mu 12 lat więzienia.

36-letni Michał L. jest oskarżony o to, że w 2011 roku, będąc wikariuszem w jednej z parafii w Gdańsku, dwukrotnie zgwałcił 17-latkę. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, na proces czeka w areszcie. Grozi mu do 12 lat więzienia.