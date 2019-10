Kuria o zarzutach wobec ks. Jankowskiego: uprzejmie informujemy, że sprawa jest zamknięta

Foto: tvn24 Video: tvn24

Głuchowski o podobieństwach Jankowskiego i ojca Rydzyka

20.09 | Głuchowski o podobieństwach Jankowskiego i ojca Rydzyka: Obaj pochodzą z małych miasteczek: Rydzyk z Olkusza, Jankowski z Starogardu Gdańskiego. Obaj ledwo zdali maturę: Rydzyk korespondencyjnie, był za słaby, żeby zrobić to normalnie, do seminarium wyższego go nie przyjęto i ukończył tak zwane seminarium niższe. Jankowski też nie mógł zdać matury i nie mógł zdać egzaminów w seminarium wyższym w Oliwie, ale został wyświęcony mimo tego. Obaj mieli niesamowity dryg do pieniędzy. Obaj też natychmiast skracają dystans. Z ojcem Rydzykiem rozmawiałem tylko raz i nie była to miła rozmowa. Przeanalizowałem natomiast mnóstwo jego rozmów z innymi ludźmi. Chociaż wymaga tego, by zwracać się do niego "ojcze dyrektorze" bądź "ojcze Tadeuszu", to błyskawicznie zmierza do sedna, załatwia sprawę i jest bardzo bystry. Można powiedzieć, że jest cwany. Nie jest intelektualistą, ale to twardo stąpający po ziemi, sprytny człowiek. To samo można byłoby powiedzieć o księdzu Jankowskim. Różnią ich na pewno dwie rzeczy. Jankowski współpracował z Służbą Bezpieczeństwa, a Rydzyk był przez SB osaczany ale ostatecznie nie ma żadnych dowodów na to, że był tajnym współpracownikiem. Teczka Rydzyka prawdopodobnie spłonęła. Teczka Jankowskiego też spłonęła, ale zachowały się meldunki gdańskiej bezpieki, wysyłane do Warszawy. Może ktoś odkopie meldunki, które toruńska bezpieka wysyłała do centrali. Może wtedy dowiemy się czegoś więcej o kontaktach Rydzyka ze Służbą Bezpieczeństwa. Poza tym Jankowski prowadził intensywne życie seksualne, molestowanie ministrantów odbywało się właściwie jawnie. Ministranci mieszkali, spali z nim. Otoczenie kupowało idiotyczną bajkę, że oni z nim śpią, ponieważ cierpi na cukrzycę i muszą podawać mu w nocy lekarstwa albo odbierać telefony, podawać notes. W przypadku ojca Rydzyka nie ma żadnych śladów, żeby miał jakiekolwiek inklinacje czy do kobiet, czy do chłopców. Zachowuje się tak, jak powinien zachowywać ksiądz, jest aseksualny. Ta sfera jest dla niego zamknięta.

