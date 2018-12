Jest prawomocny wyrok w sprawie wpisu: "Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso"

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał decyzję w sprawie znieważenia posłanki Platformy Obywatelskiej Agnieszki Pomaski przez byłą gdańską radną Prawa i Sprawiedliwości Annę Kołakowską. Napisała ona na portalu społecznościowym: "Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso".

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał Annę Kołakowską winną znieważenia posłanki Agnieszki Pomaski i nakazał jej zapłatę tysiąca złotych grzywny. Dodatkowo sąd II instancji obciążył skazaną kwotą 100 złotych kosztów postępowania apelacyjnego. Wyrok jest prawomocny.

Radna PiS ma przeprosić posłankę PO za wpis Gdańska radna PiS... czytaj dalej » Wpis: "Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso" autorstwa Kołakowskiej pojawił się w maju 2016 r. na jednym z portali społecznościowych jako komentarz do zdjęcia przedstawiającego posłankę PO drącą kartkę z treścią projektu uchwały przygotowanej przez PiS. Pomaska stwierdziła, że tekst jest kompromitujący i Sejm nie może przyjąć takiej uchwały. – Mam nadzieję, że ta uchwała skończy w ten sposób – powiedziała podczas debaty.

Samosąd przez szykany

Kołakowska nawiązała w tym wpisie do losu, jaki spotkał w trakcie wojny wiele kobiet, które utrzymywały intymne stosunki z Niemcami. Szykowano je właśnie między innymi goląc je na łyso.

20 marca tego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał że ówczesna gdańska radna PiS znieważyła posłankę PO, umieszczając wpis w Internecie i skazał ją na tysiąc złotych grzywny. Była radna złożyła apelację od tego wyroku i w piątek zapadł w niej wyrok.

W piątek na sali sądowej nie było ani Kołakowskiej, ani Pomaskiej, która w tym samym czasie uczestniczyła w obradach Sejmu.

Kilka tysięcy osób w Marszu Równości. "Gdańsk to miasto Solidarności" Około czterech... czytaj dalej » Była radna podniosła w apelacji, że sąd okręgowy, rozpoznając sprawę, ograniczył się do "analizy literalnej i dosłownej" treści internetowego wpisu i "ustalenia, że Anna Kołakowska porównała Agnieszkę Pomaską do prostytutek obsługujących Niemców, bez uwzględniania okoliczności i wcześniejszego zachowania Agnieszki Pomaskiej (radna konsekwentnie używa tego sposobu odmiany nazwiska posłanki -red.)"

"Nie chciałam obrazić"

W apelacji podniesiono też, że "wypowiedź byłej radnej mieściła się w granicach debaty politycznej na niezwykle istotny temat, była podyktowana względami patriotycznymi, została opublikowana w stanie wzburzenia zachowaniem Agnieszki Pomaskiej i była wywołana zachowaniem Agnieszki Pomaskiej".

Kołakowska wskazała też w apelacji, że celem jej wpisu "nie była chęć obrażenia Agnieszki Pomaskiej", ale chęć zabrania głosu w debacie publicznej. Zdaniem Kołakowskiej jej wpis w Internecie "wpisywał się w konwencję stanowczego i dobitnego wyrażenia swojej opinii w odpowiedzi na zachowanie Agnieszki Pomaskiej, stanowił dozwoloną prawnie krytykę jej postawy i był adekwatny do poziomu debaty publicznej podyktowanego przez posłankę".

Gdańska radna skazana na grzywnę za wpis: "Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso" Sąd Okręgowy w... czytaj dalej » Zdaniem Kołakowskiej jej wpis był publiczną odpowiedzią na działanie – gest Agnieszki Pomaski, a odpowiedź ta była "adekwatna do gestu Agnieszki Pomaskiej, podyktowana wzburzeniem i opublikowana w zamiarze napiętnowania takiego zachowania posłanki".

"To był złośliwy atak osobisty"

W apelacji zwrócono też uwagę na to, że – zarówno gest Pomaski (podarcie kartki z treścią uchwały), jak i internetowy wpis Kołakowskiej, "miały ten sam charakter oraz cel, a było nim wywołanie wśród opinii publicznej poruszenia, zainteresowania tematem". "Dla Anny Kołakowskiej podarcie uchwały, która wskazuje (…), że Rzeczpospolita Polska jest suwerennym, demokratycznym państwem prawa stanowiło gest niedopuszczalny" – podkreślono w apelacji, wnosząc o uniewinnienie byłej radnej.

W uzasadnieniu wyroku z marca sędzia sądu okręgowego Aleksandra Kaczmarek-Byzdra podkreślała, że "przedmiotowym wpisem Anna Kołakowska chciała poniżyć Agnieszkę Pomaskę i wyrazić pogardę wobec niej, czyli ją znieważyć". Dodała, że "zachowanie oskarżonej stanowiło w ocenie sądu złośliwy atak osobisty".

- W demokratycznym państwie prawa mowa nienawiści nie może zastępować rzeczowej krytyki. Wolność wyrażania swoich poglądów nie oznacza wolności znieważania – mówiła też sędzia, oceniając wypowiedź Kołakowskiej jako "bezpardonowy atak". "Użycie zaimka +coś+ na określenie człowieka nie może zostać uznane za akceptowalne" – podkreśliła sędzia. Zniewagę pod adresem Pomaski oceniła jako "bardzo mocną", zwłaszcza w historycznym kontekście określenia użytego przez Kołakowską.

Po ogłoszeniu wyroku Kołakowska powiedziała dziennikarzom, że "została skazana za myślo-zbrodnię”. – Zostałam skazana za to, że czuję pogardę do takiej postawy, jaką prezentuje pani Pomaska – mówiła Kołakowska. Dodała, że "nie było wątpliwości, iż zostanie skazana". – Z prostego powodu: nie jestem roztargnionym sędzią, nie jestem sędzią, który ukradł kiełbasę, pendrive’a, części do komputera (...), więc jestem w sposób oczywisty winna – mówiła dziennikarzom. Dodała, że w Polsce istnieje "pewien układ, niezależnie od konstelacji politycznej". – Ten układ nas będzie sądził i oskarżał za naszą miłość i szacunek do ojczyzny – przekonywała.

W czasie procesu, który Pomaska wytoczyła Kołakowskiej, posłanka PO wyjaśniała dziennikarzom, że uchwała, której dotyczy sprawa, "była kłamliwa, mówiła o tym, że w Polsce nie jest zagrożona demokracja, że Trybunał Konstytucyjny jest nadal niezależny i że nic złego nie dzieje się w sądownictwie”. - Przyjmowanie takiej uchwały uwłacza godności wysokiej izby, ja broniłam honoru wysokiej izby – podkreślała.

Kołakowska w ostatnich wyborach samorządowych bezskutecznie startowała z ramienia Ruchu Narodowego do sejmiku pomorskiego.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.