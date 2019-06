"Ratunku, on oblał mnie kwasem". Zaatakowana kobieta jest w szpitalu

Szła ścieżką, wtedy ktoś podjechał do niej rowerem i oblał żrącą cieczą. - Krzyczała: ratunku, pomóżcie, on oblał mnie kwasem. Była w szoku. Próbowała przetrzeć twarz, machała rękami - relacjonuje mężczyzna, który napotkał 45-latkę tuż po ataku. Gdańska policja wciąż szuka sprawcy.

Oblał żrącą substancją kobietę na ulicy. Szuka go policja W środku dnia w... czytaj dalej » Do napaści doszło na ulicy Matuszewskiego na gdańskiej Morenie tuż po południu, w niedzielę. 45-latka szła ścieżką, wtedy ktoś podjechał do niej rowerem, oblał żrącą cieczą i uciekł.

Na razie gdańska policja nie zatrzymała nikogo w tej sprawie.

Reporterka TVN24 dotarła mężczyzny, który udzielił pomocy poszkodowanej.

- Ta kobieta zaczęła krzyczeć: ratunku, pomóżcie, on oblał mnie kwasem. Była w szoku. Próbowała przetrzeć twarz, machała rękami - opowiada TVN24 świadek, który chce pozostać anonimowy.

Mężczyzna poradził kobiecie, by zeszła po schodach na pobliski parking.

- Powiedziałem jej: proszę pani, natychmiast na dół do tej budki na parkingu. Tam będzie pani mogła zneutralizować to wodą. Już wtedy słabo widziała, ale szybko zbiegła po schodach. Miała dużo ran na twarzy - dodaje świadek.

Szukają świadków

Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala. Jak ustaliła reporterka TVN24, stan kobiety jest ciężki, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkich, którzy widzieli w tej okolicy dziwnie się zachowującą albo uciekającą osobę lub też byli bezpośrednimi świadkami ataku.

- Kryminalni mają już wstępne ustalenia. Weryfikują wszystkie zdobyte informacje. Jeśli jednak są osoby, które były świadkami tego przestępstwa albo posiadają jakieś informacje o sprawcy, to są proszone o poinformowanie o tym gdańskiej policji - mówi Karina Kamińska, rzecznik policji w Gdańsku.

