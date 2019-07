Przechodziła kacza rodzina, jeden z kierowców ruszył i rozjechał pisklę

Zauważyłam kaczą mamę z trzema małymi. Zgodnie z przepisami przechodziły przez przejście dla pieszych. Naturalny odruch, wyciągam telefon, żeby to nagrać - opowiada pani Marta. Nagle, kiedy zapaliło się zielone światło, kierowca ruszył i przejechał jednego z młodych.

Kaczą rodzinę mogły rozjechać samochody. Ptakom pomogli policjanci Gdyby nie... czytaj dalej » Wszystko działo się w poniedziałek niedaleko budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Przechodzące przez przejście kaczki zauważyła pani Marta, która jechała tam z kolegą.

- To było bardzo ciekawe i słodkie. Naturalny odruch, wyciągam telefon, żeby to nagrać. Tym bardziej, że widziałam, że kaczki kierują się do kolejnego przejścia dla pieszych, więc przypuszczałam, że przepisowo zamierzają przejść i przez to drugie - opowiada kobieta.

Znajomy pani Marty skręcił i zatrzymał się przed przejściem, żeby przepuścić kaczą rodzinę. Nagle, kiedy zapaliło się zielone światło, jeden z kierowców ruszył rozjeżdżając jednego z młodych.

- Chciałam nagrać kaczki przechodzące przez przejście. Nie spodziewałam się, że nagram coś, czego nikt nie chciałby oglądać - mówi pani Marta.

Mężczyzna prowadzący auto odjechał. Pani Marta i jej znajomi zgłosili sprawę policji.

