"Kierowca autobusu molestował 17-letnią pasażerkę". Trafił do aresztu

Na Srebrzysku miało dojść do molestowania nieletniej

57-letni kierowca autobusu usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Mężczyzna podejrzany jest o to, że w połowie września molestował 17-letnią pasażerkę na końcowej stacji autobusowej w Gdańsku. Grozi mu teraz do ośmiu lat więzienia.