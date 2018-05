Kacza rodzina uwięziona we wnęce. "Próbowały wspinać się po stromej ścianie"





W głębokiej wnęce przy Złotej Bramie w Gdańsku utknęła kacza rodzina. Dwumetrowa ściana okazała się za trudna do pokonania dla ptaków. Zwierzęta usłyszał przechodzeń i poinformował patrol straży miejskiej.

Wszystko działo się w czwartek około godziny 19. Funkcjonariuszki straży miejskiej patrolowały okolice Traktu Królewskiego w Gdańsku. W pewnym momencie podszedł do nich mężczyzna i powiedział, że przy Złotej Bramie we wnęce uwięzione są kaczki.

Kiedy strażniczki dotarły na miejsce, zauważyły, że we wnęce o głębokości około dwóch metrów jest kaczka i osiem piskląt.

"Nie potrafiły się stamtąd wydostać, mimo usilnych starań. Kacze maleństwa próbowały wspiąć się po stromej ścianie, ale za każdym razem kończyło się to upadkiem" - opisuje na swojej stronie straż miejska.

Strażniczki poprosiły o pomoc strażaków. Wspólnie udało się uratować zwierzęta.

- W pobliskim barze dostałyśmy kartony do przeniesienia ptaków. Po wyciągnięciu kaczek z wnęki przeszłyśmy z nimi do kanału Raduni, by tam wypuścić matkę z młodymi do wody – opowiada młodszy strażnik Agnieszka Pedo.

