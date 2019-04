Przerwana konferencja prezydent Gdańska. Wprosił się "zdenerwowany" Guzikiewicz





»

- Liczę na to, że się dogadamy – przekonywał Karol Guzikiewicz z zarządu "Solidarności" Stoczni Gdańskiej, gdy wprosił się na konferencję prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Jednocześnie nie dał jej dojść do głosu. Wcześniej prezydent powiadomiła, że wysłała list do wojewody z prośbą o cofnięcie decyzji pozwalającej na cykliczne imprezy na placu Solidarności, także 4 czerwca.

"Solidarność" Stoczni Gdańskiej w piątek uzyskała zgodę wojewody pomorskiego na organizację cyklicznych, całodobowych zgromadzeń na placu przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Zgromadzenia miałyby odbywać się w dniach 10 kwietnia, 3 maja, 4 czerwca, 14 sierpnia i 11 listopada. Decyzja została wydana na okres trzech lat.

"Ten kawałek Gdańska ma być wyłączony z bieżącej walki politycznej" NSZZ... czytaj dalej » Wniosek o zgodę na cykliczne zgromadzenia złożył do wojewody wiceszef stoczniowej "Solidarności" i radny PiS sejmiku pomorskiego Karol Guzikiewicz.

W rękach "Solidarności"

Miasto także chciało 4 czerwca w tym miejscu zorganizować swoje swoje obchody, przyjechać miało wielu gości, także burmistrz Londynu, ale "Solidarność", która po decyzji wojewody dysponuje w wyznaczonym czasie placem, nie godzi się na "wiec polityczny".

W poniedziałek przed godz. 15 konferencję w tej sprawie zorganizowała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, która już wcześniej wyrażała swoje niezadowolenie z decyzji wojewody. – Plac Solidarności jest clue naszej obywatelskości – mówiła.

Przypominała także o historii placu i jego roli w obaleniu ustroju komunistycznego w Polsce i Europie. – Zachodzę w głowę, jak to możliwe, że, choć od miesięcy bardzo głośno mówimy, że Święto Wolności i Solidarności, także 4 czerwca, jest dla każdego, także Karola Guzikiewicza, i dla pana wojewody Dariusza Drelicha, to święto może tak podzielić? – zastanawiała się prezydent.

Przypomniała 12 czerwca 1987 roku, gdy podczas wizyty papieża Jana Pawła II, "władza państwowa zwiozła przedstawicieli partii i służb, by odgrodzili plac Solidarności". – Jan Paweł II w samotności klęczał pod tym pomnikiem – wspominała prezydent i pytała, czy wojewoda i związkowcy postąpią podobnie.

Przeczytała także list, który wysłała do wojewody w tej sprawie. – Bardzo proszę go o rozmowę i ponowny namysł nad jego błędną decyzją – mówiła Dulkiewicz.

W tym momencie Karol Guzikiewicz obserwujący konferencję, poprosił o możliwość zabrania głosu. – Proszę bardzo panie Karolu – powiedziała Dulkiewicz i radny PiS stanął obok niej.

- Chciałem powiedzieć, że nie chcemy dzielić Polaków – zapewniał i zaprosił Dulkiewicz oraz wszystkich Polaków na obchody 4 czerwca. – Myślę, że możemy we dwójkę zrobić nowe otwarcie – kontynuował. Chciał także, by jutrzejsza konferencja LGBT została przeniesiona z Europejskiego Centrum Solidarności.

Spór o obchody 4 czerwca. Wałęsa apeluje o odebranie "znaku Solidarności tej Solidarności" Organizowane... czytaj dalej » - Zapraszam do dialogu, niech zobaczą kamery, że możemy rozmawiać – krzyczał kilkakrotnie podekscytowany, gdy Dulkiewicz chciała zabrać głos. Udało się jej dopiero, gdy zwróciła uwagę członkowi Solidarności, że to jej briefing prasowy, a nie jego.

Rozmowy tak, ale najpierw wycofanie wniosku

- Czy pan do mnie mówi, jako rzeczywiście wzruszony patriota, czy przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości? – pytała prezydent Gdańska. – Solidarność. Tylko Solidarność – zapewniał Guzikiewicz. – To ja do pana apeluję, by pan wycofał ten wniosek, który leży u wojewody – powiedziała Dulkiewicz.

- Chcę, żeby pani zrobiła krok do tyłu – krzyczał Guzikiewicz. – To niech pan zrobi krok do tyłu – odpowiedziała prezydent. Dalej Guzikiewicz kontynuował apel, by plac Solidarności został "odpolityczniony".

- Czy ja mogę coś powiedzieć? Pana nikt nie zatrzyma, jak pan zacznie mówić – wtrąciła mu się w słowo Dulkiewicz. – Jestem zdenerwowany, jak pani widzi – przyznał jej rację Guzikiewicz.

Dulkiewicz zapewniła go, że od początku w planach miejskich uroczystości 4 czerwca nie było mowy o wiecach politycznych na placu Solidarności. Powtórzyła też, że na rozmowy jest chętna, ale dopiero po wycofaniu przez Solidarność wniosku do wojewody.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.