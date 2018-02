"Rozglądali się, byli zestresowani". Ekspedientka o mężczyznach, którzy napadli na sklep





Dwóch mężczyzn napadło w nocy na sklep w Gdańsku. Jak ustaliła policja, mogą to być te same osoby, które wcześniej robiły w tym sklepie zakupy. - Kupowali u mnie towar. Byli krótko, więc podejrzewam, że byli się rozejrzeć - opowiada pani Alicja, która obsługiwała mężczyzn.

Policja szuka mężczyzn, którzy napadli na sklep i publikuje monitoring Policja publikuje... czytaj dalej » Do napadu doszło 29 listopada 2017 roku o godz. 23:45. Do sklepu przy ulicy Grunwaldzkiej w Gdańsku wpadło dwóch mężczyzn w kominiarkach. Jeden z nich, grożąc sprzedawcy przedmiotem przypominającym broń, zażądał pieniędzy z kasy. Po odebraniu gotówki uderzył sprzedawcę w twarz, po czym sprawcy uciekli.

Jak ustalili policjanci, ci sami mężczyźni wcześniej odwiedzili już sklep.

- Z ustaleń policjantów wynika, że najprawdopodobniej są oni widoczni na zapisie monitoringu około godziny 19:30, gdy kupowali w sklepie alkohol – opowiada asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Mężczyzn obsługiwała wcześniej pani Alicja. Jak mówi kobieta, od razu zwróciła na nich uwagę.

- Mamy już stałych klientów, których rozpoznaję, więc nowe twarze zawsze przykuwają naszą uwagę. Zachowywali się dość specyficznie. Widać było, że byli zestresowani - opowiada ekspedientka.

- Kupowali u mnie towar, alkohol. Byli krótko, więc podejrzewam, że przyszli po prostu zerknąć jak to wygląda, czy mamy monitoring w sklepie - mówi pani Alicja.

Mimo czasu "nadal to budzi grozę"

Rodzina skazana za kradzież pieniędzy z puszek WOŚP Na kary od... czytaj dalej » W obrabowanym sklepie jest kilka kamer, jednak to nie odstraszyło sprawców.

- Wydaje mi się, że dla kogoś, kto ma zamiar napaść na sklep chyba nie ma problemu, że są w nim kamery. Jak widać, u nas jest ich dużo, a to nie robiło różnicy dla nich - mówi ekspedientka.

Wieczorem do pracy przyszedł kolega pani Alicji. To na jego zmianie doszło do kradzieży.

- Po zdarzeniu chyba jeszcze był w szoku i nie rozmawialiśmy nawet o tym. To były minuty. Na szczęście kolega nie został mocno uderzony w twarz. To było draśnięcie, ale na pewno długo zostanie w jego pamięci - mówi kobieta.

Od zdarzenia minęły już ponad dwa miesiące. - Mimo tego nadal gdzieś tam to budzi grozę. Jakby nie było, był to napad z bronią w ręku - podsumowuje pani Alicja.

Sprawców szuka policja

Napastnicy to mężczyźni w wieku około 25-30 lat. - Pierwszy z nich to mężczyzna, który ma około 180-185 cm wzrostu, otyłą sylwetkę i okrągłą twarz – opisuje Kamińska. Mężczyzna ubrany był w szare dresowe spodnie, sportowe buty, kurtkę koloru niebieskiego z elementami koloru białego przy zamkach, na głowie miał czarną czapkę z jasnym napisem.

Drugi sprawca ma około 180 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy w kolorze ciemnego blondu z widocznymi zakolami i pociągłą twarz. Mężczyzna ubrany był w kurtkę pikowaną koloru granatowego, buty koloru niebieskiego z literą "N".

Policja apeluje do osób, które znają tożsamość poszukiwanych, o kontakt z najbliższym komisariatem policji lub Komendą Miejską w Gdańsku. Sprawcom napadu grozi nawet 12 lat więzienia.

Zwracamy się z prośbą o pomoc do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyzn lub mają jakiekolwiek informacje na ich temat, osoby te prosimy o kontakt z policjantami z Gdańska pod numerem alarmowym 997 lub na numer telefonu 58 321- 62- 22 lub z wydziałem dochodzeniowo śledczym pod numerem telefonu 58 321-62-60. apel Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku

