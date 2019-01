"Od kilku lat miała kryzys, gasła". Po innowacyjnej operacji Cytra wróciła do zdrowia





»

Straciła apetyt, nie chodziła, pokładała się. Właściwie od czterech miesięcy codziennie była walka o jej zdrowie i życie - tak o niedźwiedzicy mówi Michał Targowski, dyrektor gdańskiego zoo. Lekarze postanowili spróbować metody, która niedawno pojawiła się w weterynarii - użyli osocza płytkowego. Teraz Cytra, jak na swoje lata, czuje się bardzo dobrze.

Kolców jeszcze nie ma, ale szałowa grzywka już jest Wygląda jak duży... czytaj dalej » Cytra ma 43. Żyje więc prawie 10 lat dłużej od niedźwiedzi na wolności.

- Ona ma burzliwą przeszłość. Urodziła się w bazie cyrkowej, jeszcze w czasach, kiedy takie zwierzęta mogły w cyrku występować. Życie w cyrku jest trochę ekstremalne. Wszystkie ćwiczenia, które tam wykonywała mogły odbić się na jej kondycji - opowiada Targowski.

Mimo, że udało się ją wyciągnąć z cyrku i od lat mieszka w ogrodzie zoologicznym, skutki treningów były odczuwalne. Niedźwiedzica od dłuższego czasu zmagała się z bólem. Nie mogła chodzić, jeść, pić.

- Po prostu gasła. Od jesieni byliśmy przekonani, że będzie wielki problem, żeby ją uratować - mówi dyrektor zoo.

Wypróbowali innowacyjną metodę, efekt zaskoczył wszystkich

Przejechał ponad 100 kilometrów pod maską auta. "Cud, że nic mu się nie stało" Ponad 100... czytaj dalej » Jak mówi Mirosław Kalicki, lekarz weterynarii w gdańskim ogrodzie zoologicznym, próbowali wszystkiego, żeby pomóc zwierzęciu.

- Cierpiała, żadne leki nie pomagały. W końcu zdecydowaliśmy się na zastosowanie metody, która dopiero wchodzi do weterynarii. Użyliśmy tak zwanego osocza płytkowego - opowiada Kalicki.

- Polega to na tym, że pobiera się krew od zwierzęcia, odwirowuje się to w odpowiedni sposób, pobiera się pewne frakcje z tej krwi, czyli płytki krwi z osoczem razem z białymi ciałkami. To wstrzykuje się do stawu - tłumaczy.

W zabiegu pomogli lekarze z gdyńskiej kliniki weterynaryjnej. Wyniki zaskoczyły wszystkich.

- Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że będzie tak kapitalny efekt. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień było coraz lepiej. Teraz zwierzak normalnie chodzi. Ona nie jest w takim stanie, że mogłaby występować w wyścigach niedźwiedzi, w sprincie, czy pogoni za sarną, ale chodzi, jest samodzielna - mówi lekarz.

"Dobrze się tu czuje. Jeszcze trochę z nami pobędzie"

Janush założyła rodzinę i wysiaduje jaja Jedna z... czytaj dalej » Jak mówią pracownicy zoo, Cytra czuje się dobrze. Wróciła też do swoich codziennych treningów.

- To nie są żadne sztuczki, które zwiedzający mogą oglądać tak, jak cyrkowe. To jest trening medyczny - mówi Damian Kukowski, pracownik zoo.

Dzięki takim ćwiczeniom pracownicy mogą na bieżąco sprawdzać stan zdrowia niedźwiedzia, oglądają łapy, zęby i opatrują drobne urazy. Poza tym, podczas takich spotkań, oswaja się z ludźmi i mniej stresuje ją podawanie leków.

Jak dodaje Kukowski, Cytra ma bogatą dietę. Najbardziej lubi winogrona, gruszki, śliwki a nawet pomidory. Nie brakuje też mięsa - wołowiny, kurczaka i ryb.

- Dajemy jej jeszcze trochę radości z życia. Ona się tu dobrze czuje. Jeszcze trochę z nami pobędzie - podsumowuje dyrektor zoo.

Oglądaj Wideo: tvn24 Niedźwiedzica jest w dobrej kondycji jak na swoje lata

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.