Chirurg onkolog oskarżony o molestowanie pacjentek. "88 kobiet pokrzywdzonych"

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Markowi Ł. Chirurg onkolog jest oskarżony o to, że molestował swoje pacjentki podczas badań onkologicznych w latach 2006-2017. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 120 przestępstw na szkodę 88 pokrzywdzonych. Lekarzowi grozi do 12 lat więzienia. Nie przyznaje się do winy.