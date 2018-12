Po sprawie ks. Jankowskiego chcą powołania komisji, która zbada przypadki pedofilii w Kościele

Foto: Adam Warżawa / PAP Video: tvn24

Paweł Adamowicz o przyszłości pomnika księdza Jankowskiego

10. 12 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powiedział w poniedziałek, że "w przestrzeni publicznej nie ma miejsc na pomnik księdza Henryka Jankowskiego". Apelował jednak, by to usuwanie "odbywało się poszanowaniem procedur, kultury". Ma to związek z informacjami o przypadkach molestowania dzieci przez zmarłego w 2010 roku duchownego.

»