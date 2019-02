Jego skazali za uwięzienie żony, gwałcenie jej i bicie. Teraz przed sądem stanęli jego bracia

Przed gdańskim sądem ruszył w piątek proces trzech mężczyzn oskarżonych o wielokrotne gwałty na kobiecie więzionej przez niemal dwa lata w piwnicy domu w kaszubskiej wiosce. Ofiarę więził jej mąż, który sam dopuszczał się gwałtów i pozwalał też na to członkom swojej rodziny. On już został skazany.

Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami – Sąd Okręgowy w Gdańsku wyłączył jawność postępowania. W piątek sąd utajnił nawet odczytanie aktu oskarżenia. Na ten dzień sąd zaplanował zeznania oskarżonych, a także ich krewnych.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w grudniu. Skierowała go gdyńska prokuratura rejonowa.

Dramat więzionej kobiety rozgrywał się w małej kaszubskiej wiosce Parszczyce. Mieszkający w niej mężczyzna - Mariusza Sz., przez cztery lata (od 2006 do 2010 roku) znęcał się nad swoją żoną. Dwa lata kobieta żyła uwięziona w piwnicy. Była bita, głodzona i wielokrotnie gwałcona. Gwałtów dopuszczał się zarówno mąż, jak i - za jego przyzwoleniem - inne osoby. W czerwcu 2017 r. mąż kobiety został skazany za swoje czyny na 25 lat więzienia.

Trzech oskarżonych

W osobnym śledztwie Prokuratura Rejonowa w Gdyni ustalała personalia innych podejrzanych. Postępowanie zakończono w grudniu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorom oskarżyć w tej sprawie dwóch braci męża ofiary - Andrzeja i Miriana Sz. oraz ich kuzyna - Tadeusza B. Mieli oni wielokrotnie zgwałcić kobietę. Dochodziło do tego między styczniem 2009 roku a grudniem 2010 roku, kiedy to kobieta była więziona przez męża w piwnicy. Na czas gwałtów ofiara była wiązana, zakładano jej też na głowę worek. Wszystkim trzem mężczyznom grozi nie mniej niż trzy, a maksymalnie 15 lat więzienia. Nie przyznali się oni do popełnienia zarzuconych im czynów.

Kat rodziny

Proces głównego oskarżonego w tej sprawie Mariusza Sz. zakończył się w czerwcu 2017 r. Uznano go winnym fizycznego i psychicznego znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad żoną, a także dwoma córkami. Znęcanie miało swój początek w 2006 roku i trwało do grudnia 2010 roku, kiedy kobieta zwierzyła się rodzinie i - z jej pomocą - opuściła męża.

Poza więzieniem, głodzeniem i gwałceniem żony Mariusza Sz. oskarżono też o seksualne molestowanie czteroletniej córki. Zarzucono mu także fizyczne znęcanie się nad kolejną partnerką i jej synem (od 2012 roku do 2016 roku) oraz zagłodzenie na śmierć psa.

Ogłaszając w czerwcu 2017 r. wyrok w sprawie Mariusza Sz. sędzia Marta Urbańska podkreślała, że żona oskarżonego "została uwięziona w zimnej, ciemnej piwnicy, w której pozbawiona była możliwości dbania o higienę osobistą, możliwości załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych w godnych warunkach; była głodzona, zmuszana do spożywania posiłków ze związanymi rękami w pozycji klęczącej, a posiłki te były przygotowywane w sposób urągający godności człowieka". Sąd podał m.in., że kobieta była zmuszana do jedzenia chleba zmieszanego z wodą i nasieniem oskarżonego, a jedzenie to podawał jej w metalowej misce.

W uzasadnieniu wyroku sędzia przypominała, że kobieta została uwięziona, gdy młodsza z córek ukończyła pierwszy rok życia, a oskarżony uznał, iż "pomoc przy opiece nad dzieckiem nie jest już tak konieczna". Druga z córek miała wówczas "zaledwie ponad dwa latka". - Wielokrotnie doprowadzał ją (córkę - PAP) do obcowania płciowego, zmuszając do odbywania stosunków oralnych, dopuszczał się też innych czynności seksualnych, dotykając miejsc intymnych, masturbował się też w jej obecności - przypominał sąd.

Sędzia zaznaczała, że okrutne zachowania wobec rodziny zakończyły się 28 grudnia 2010 roku, gdy żona, "bojąc się o bezpieczeństwo swoich dzieci, zdołała wykrzesać z siebie tyle odwagi, by poprosić o pomoc matkę". Jak przypomniał sąd, niedługo potem do domu Sz. wprowadziła się inna kobieta z synem, nad którymi mężczyzna także się znęcał. - Okrutne zachowanie oskarżony wykazał też wobec psa, który wskutek jego działania powolnie konał, przywiązany do budy na sznurku, pozbawiony jedzenia i picia - mówiła też sędzia.

Dramat dwóch partnerek Mariusza Sz. i ich dzieci opisano w magazynie reporterów "Gazety Wyborczej" "Duży Format". Gazeta przytacza m.in. relację żony Sz. "W tej okropnej, ciemnej piwnicy zamykał mnie na kłódkę. W nocy otwierał, związywał ręce, nogi i wtedy gwałcił. Po wszystkim bił mnie po głowie. (...) Nawet spałam w tej piwnicy związana i czekałam, aż mnie rano rozwiąże. Wtedy wychodziłam, robiłam dzieciom śniadanie i obiad, którego nie mogłam zjeść. Z głodu byłam zmuszona jeść z wiaderka naszego psa Pinia. Były dni, że musiałam spać w lesie" - mówiła "GW" kobieta.