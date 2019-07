Boa dusiciel w namiocie na kempingu. "Nie wiem, jak Nastka się wydostała"





»

180-centymetrowego węża znalazła w swoim namiocie turystka z Czech. Od razu wezwała pomoc. W namiocie obok straż miejska znalazła jeszcze jednego, 40-centymetrowego węża. Okazało się, że zwierzęta należą do mężczyzny, który przyjechał z nimi na kemping na wakacje. Właściciel usłyszał już zarzut.

Mężczyzna "ugryzł węża i przeżuł go na kawałki". Wcześniej sam został ugryziony Wąż ze stanu... czytaj dalej » Wszystko działo się na kempingu na gdańskich Stogach. Policja nietypowe zgłoszenie dostała w poniedziałek po godzinie 20.

- Jedna z turystek zauważyła w swoim namiocie węża z rodziny dusicieli. Wczasowiczka przestraszyła się i zaalarmowała swoich bliskich. Na miejsce oprócz policjantów zostały wezwane inne służby, w tym strażnicy miejscy, strażacy, oraz lekarz weterynarii - mówi asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Boa miał 180 centymetrów długości. Jak się okazało, w namiocie obok straż miejska znalazła jeszcze jednego, 40-centymetrowego węża. W końcu udało się je złapać.

W międzyczasie na miejscu pojawił się właściciel węży.

"Mogę tylko przeprosić"

Okazało się, że zwierzęta należą do pana Adama, który przyjechał na wakacje z Łodzi ze swoją dziewczyną.

- Z wężami przyjechałem, bo chciałem tu na całe wakacje przyjechać i musiałem je karmić. A, że moja mama ich nie lubi, to zabrałem je ze sobą - opowiada mężczyzna w rozmowie z TVN24.

Dodaje, że uciekł tylko jeden, większy wąż - Nastka. Mniejszy George został w jego namiocie.

- Udało się jednemu wydostać z pojemnika, który jest zabezpieczony odgórnie. Jakoś udało mu się wyjść z tego pojemnika, później z namiotu i dostał się do sąsiada. Nie mam pojęcia, jak mógłbym to zabezpieczyć, bo sam czasami mam problemy, żeby to otworzyć. A ona jakoś dała radę - tłumaczy pan Adam.

Mężczyzna twierdzi, że jego zwierzęta są spokojne, ale i tak "jest mu głupio" po tym, co się stało.

- Mogę tylko przeprosić tę dziewczynkę, że traumy dostała. Zwłaszcza, że ja staram się leczyć ludzi z ofidiofobii (lęk przed wężami), a nie w nią wpędzać. Też dla mnie to jest niefajne, że ta mała dziewczynka może mieć strach przed wężami do końca życia. Naprawdę jest mi głupio - dodaje.

Według niego, węża w swoim namiocie znalazła 13-latka.

Mężczyzna usłyszał zarzut

Właściciel węży usłyszał już zarzut niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

- Jest to wykroczenie zagrożone karą nagany, ograniczenia wolności lub karą grzywny. Mężczyzna został również zobligowany do tego, aby jak najszybciej dostarczyć dokumenty potwierdzające legalność posiadania tych zwierząt - tłumaczy Chrzanowski.

Właściciel w rozmowie z TVN24 przyznał, że dokumenty ma w Łodzi i już kupił bilet, żeby po nie pojechać.

Jego węże przebywają obecnie w ośrodku weterynarii.

Źródło: archiwum prywatne Nastka ma sześć lat Źródło: archowum prywatne Mniejszy George ma 1,5 roku

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.