Nawet zwykły kaszel powoduje, że kości Łukasza się łamią. Jego szansą jest kosztowna operacja

Zwykły katar czy kaszel prowadzą u niego do kolejnych złamań. Łukasz Cabaj, 13-latek z Gdańska choruje na wrodzoną łamliwość kości. Ma za sobą już 40 złamań. Każde kolejne może doprowadzić do paraliżu. Konieczna jest operacja w Stanach Zjednoczonych. Jest jednak bardzo kosztowna. Trwa zbiórka, ale pieniędzy wciąż brakuje. A czasu jest niewiele.

Ma 13 lat, miał 40 złamań. Zbiórka na leczenie Łukasza nagle wyhamowała 13-letni Łukasz... czytaj dalej » - Patrzę na zbiórkę, która zwolniła i zastanawiam się, co powiem synowi? "Sorry dziecko, nie uzbierałam na operację" - mówi Anna Cabaj, mama Łukasza w opublikowanym w mediach społecznościowych filmie.

Łukasz Cabaj ma wrodzoną łamliwość kości typu V. To jedyny taki przypadek w Polsce. Na świecie takich osób jest tylko 47. Przez chorobę zanikają mu mięśnie, a to przyczynia się do zwiększonych urazów kręgosłupa. Zwykłe kichanie, kaszel – to wszystko prowadzi do kolejnych złamań.

Jedynym ratunkiem dla 13-latka jest operacja w Stanach Zjednoczonych. Dzięki zorganizowanej zbiórce udało się już zebrać kwotę niezbędną do operacji. Pozostają jednak jeszcze koszty po zabiegu.Na to brakuje jeszcze pieniędzy, a do końca zbiórki zostało niewiele czasu.



"Łukasz może zginąć"

Choroba Łukasza nie jest znana w Polsce, dlatego lekarze chłopca byli bezradni. Chcąc uniknąć kolejnych złamań, zaproponowali 13-latkowi chodzenie w gorsecie. To jednak pogorszyło sytuację.

Zaczęli od tysiąca złotych, jest ponad 30 tysięcy. Ostatni moment, by pomóc redakcji "Press" Do czwartku, 17... czytaj dalej » - Noszenie gorsetu przez 24 godziny na dobę przyczyniło się do zaniku mięśni. Przy takiej kruchości kości kręgi zaczęły się stykać i łamać - mówiła Uwadze! TVN Anna Cabaj.

Sam Łukasz przyznaje, że to były jego najgorsze dni. - Leżałem i nic nie mogłem zrobić - wspomina nastolatek.

Pediatra Marzena Mirońska zna Łukasza najdłużej, leczyła go, kiedy jeszcze jeździł na wózku.

- Każda infekcja może skończyć się dla niego tragicznie. Jego organizm jest wycieńczony. Ma mniejszą odporność. Każdy kaszel i kichnięcie powodowało złamanie kręgów. Ma już zdeformowaną klatkę piersiową. A kolejne złamania będą ją dalej deformowały. Łukasz może z tego powodu zginąć - opowiadała Mirońska dziennikarzom Uwagi.

W Stanach Zjednoczonych Łukasz zaczął dostawać wlewy dożylne leku odbudowującego kości. Nie jest on niestety dostępny w Polsce. Ten sam lek ma dostawać także po operacji, przez pięć lat, co 13 tygodni.

- Dzięki pojedynczemu wlewowi leku, który mu przetoczono w lipcu, w ciągu dwóch ostatnich miesięcy nie doszło do żadnego złamania - twierdzi pediatra Marzena Mirońska.

Zabieg wykonają specjaliści ze szpitala pediatrycznego w Wilmington w stanie Delaware. Tam Łukasz też będzie rehabilitowany.

