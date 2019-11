Nawet zwykły kaszel powoduje, że kości Łukasza się łamią. Udało się zebrać pieniądze na operację

Udało się zebrać kwotę potrzebną na kosztowną operację 13-letniego Łukasza z Gdańska, który choruje na wrodzoną łamliwość kości. Zwykły katar czy kaszel prowadzą u niego do złamań, a każde kolejne może doprowadzić do paraliżu. Zbiórka jednak się nie kończy, dodatkowe pieniądze będą przeznaczone na rehabilitację Łukasza po powrocie do domu.

Ma 13 lat, miał 40 złamań. Zbiórka na leczenie Łukasza nagle wyhamowała 13-letni Łukasz... czytaj dalej » Łukasz Cabaj ma wrodzoną łamliwość kości typu V. To jedyny taki przypadek w Polsce. Na świecie takich osób jest tylko 47. Przez chorobę zanikają mu mięśnie, a to przyczynia się do zwiększonych urazów kręgosłupa. Zwykłe kichanie, kaszel - to wszystko prowadzi do kolejnych złamań.

Jedynym ratunkiem dla 13-latka jest operacja w Stanach Zjednoczonych.

Udało się zebrać potrzebną kwotę

Dzięki zorganizowanej zbiórce udało się zebrać kwotę niezbędną do opłacenia operacji i pokrycia wszystkich kosztów po zabiegu. 31 października wieczorem licznik przekroczył dwa miliony złotych.

"Dwie doby wystarczyły! Są pieniądze na operację i na dalsze leczenie chłopca, którego życie było koszmarem!" - napisali organizatorzy.

Zbiórka jednak się nie kończy. Do piątku do godziny 7 rano udało się zebrać dodatkowo niemal 100 tysięcy złotych. Zebrane środki przeznaczone będą na leczenie i rehabilitację Łukasza po powrocie do domu.

ZBIÓRKA NA LECZENIE ŁUKASZA >>>

"Łukasz może zginąć"

Choroba Łukasza nie jest znana w Polsce, dlatego lekarze chłopca byli bezradni. Chcąc uniknąć kolejnych złamań, zaproponowali 13-latkowi chodzenie w gorsecie. To jednak pogorszyło sytuację.

Zaczęli od tysiąca złotych, jest ponad 30 tysięcy. Ostatni moment, by pomóc redakcji "Press" Do czwartku, 17... czytaj dalej » - Noszenie gorsetu przez 24 godziny na dobę przyczyniło się do zaniku mięśni. Przy takiej kruchości kości kręgi zaczęły się stykać i łamać - mówiła Uwadze! TVN Anna Cabaj, mama chłopca.

Sam Łukasz przyznaje, że to były jego najgorsze dni. - Leżałem i nic nie mogłem zrobić - wspomina nastolatek.

Pediatra Marzena Mirońska zna Łukasza najdłużej, leczyła go, kiedy jeszcze jeździł na wózku.

- Każda infekcja może skończyć się dla niego tragicznie. Jego organizm jest wycieńczony. Ma mniejszą odporność. Każdy kaszel i kichnięcie powodowało złamanie kręgów. Ma już zdeformowaną klatkę piersiową. A kolejne złamania będą ją dalej deformowały. Łukasz może z tego powodu zginąć - opowiadała Mirońska dziennikarzom Uwagi.

W Stanach Zjednoczonych Łukasz zaczął dostawać wlewy dożylne leku odbudowującego kości. Nie jest on niestety dostępny w Polsce. Ten sam lek ma dostawać także po operacji, przez pięć lat, co 13 tygodni.

- Dzięki pojedynczemu wlewowi leku, który mu przetoczono w lipcu, w ciągu dwóch ostatnich miesięcy nie doszło do żadnego złamania - twierdzi pediatra Marzena Mirońska.

Zabieg wykonają specjaliści ze szpitala pediatrycznego w Wilmington w stanie Delaware. Tam Łukasz też będzie rehabilitowany.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.