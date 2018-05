Awaria przepompowni ścieków w Gdańsku. "Prosimy o ograniczenie zużycia wody"





Do poważnej awarii doszło w przepompowni ścieków na Ołowiance. Aby uniknąć ryzyka cofania się ścieków i podtopień w dzielnicach Gdańska, spółka świadcząca usługi wodociągowo-kanalizacyjne postanowiła zrzucić ścieki do Motławy. Pracownicy też proszą mieszkańców o ograniczenie zużycia wody.

We wtorek około godziny 11 stanęła pompa w Przepompowni Ścieków Ołowianka.

Przepompownia odbiera ścieki z Sopotu oraz tzw. Dolnego Tarasu Miasta Gdańska (tj. dzielnic Żabianka, Przymorze, Zaspa, Oliwa, Wrzeszcz, Letnica, Nowy Port, Osowa, Dolne Miasto, Śródmieście).

Pracownicy Saur Neptun Gdańsk starali się wypompować ścieki z pomocą miasta i prywatnych firm. Używali tzw. samochodów asenizacyjnych, potocznie nazywanych beczkowozami. Jednak nadal nie rozwiązało to problemu.

- W związku z tym została podjęta bardzo trudna decyzja o awaryjnym zrzucie ścieków do Motławy - mówi Magdalena Rusakiewicz, Saur Neptun Gdańsk.

Jak dodaje Rusakiewicz, jest to "zło konieczne".

- Zrzucamy ścieki do Motławy i to może wiązać się z jakimiś uciążliwościami zapachowymi, być może niezbyt miłym widokiem. Jednak zminimalizuje to ryzyko cofania się ścieków i wystąpienia podtopień w dzielnicach tj. Żabianka, Przymorze, Zaspa, Oliwa, Wrzeszcz, Letnica, Nowy Port, Dolne Miasto, Śródmieście - tłumaczy.

Zakaz korzystania z kąpielisk

W związku z awarią, zebrał się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.

- Przedstawiciele sanepidu poinformowali, że ponieważ jest dosyć duży nurt w Motławie, akurat taka ilość ścieków zostanie rozcieńczona i przy kilku czy kilkunastu godzinach awarii zagrożenia epidemiologicznego nie ma - mówi Rusakiewicz.

Na razie nie jest znana przyczyna awarii. Pracownicy próbują dotrzeć do zalanych silników. Kiedy zdiagnozują problem, będą starali się do naprawić.

W związku z sytuacją Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zarekomendowała prewencyjny zakaz korzystania z gdańskich kąpielisk.

Ze względów środowiskowych apelujemy do wszystkich mieszkańców i podmiotów gospodarczych o zminimalizowanie zużycia bieżącej wody i wykorzystywanie jej wyłącznie w celach sanitarnych. Prosimy o ograniczenie zużycia wody m.in. do kąpieli, prania, zmywania naczyń i innych prac domowych. Saur Neptun Gdańsk

