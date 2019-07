Miał kłamać w sprawie zabójcy prezydenta Gdańska, bo "sytuacja go przerosła". Odpowie przed sądem

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi S., odpowiedzialnemu za zabezpieczenie imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas której zabity został Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Oskarżony miał składać fałszywe zeznania i nakłaniać do tego innych.

- Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi S. Oskarżonemu zarzucono złożenie nieprawdziwych zeznań oraz podżeganie innej osoby do złożenia fałszywych zeznań w postępowaniu karnym dotyczącym zabójstwa Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, które miało miejsca 13 stycznia 2019 roku podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – przekazała Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Dariusz S. był dyrektorem do spraw bezpieczeństwa i BHP w Agencji Ochrony Tajfun, która odpowiadała za bezpieczeństwo uczestników imprezy. W trakcie koncertu był także na miejscu jako jeden z ochroniarzy.

W trakcie kulminacyjnego momentu wydarzenia na scenę wbiegł Stefan W. i zadał ciosy nożem prezydentowi Adamowiczowi, który zmarł w wyniku odniesionych ran. Przesłuchiwany tuż po zdarzeniu Dariusz S. twierdził. że przekazał policjantom identyfikator z napisem "Media", który rzekomo miał mieć na sobie napastnik i który miał ułatwić mu wejście na scenę.

- Jak ustalono, faktycznie nie miało to miejsca – stwierdza Wawryniuk i przybliża okoliczności przyłapania Dariusza S. na kłamstwie. Najpierw dwukrotnie miał zeznać nieprawdę – 15 stycznia zaprzeczył, że w ogóle widział ten identyfikator i że przekazał go policjantom. Z kolei dwa dni później twierdził, że nie pamięta okoliczności przekazania identyfikatora, a o tym, że to on miał go dać policjantom, miał dowiedzieć się od innego pracownika ochrony.

Śledczym udało się ustalić, że w trakcie tych dwóch dni pomiędzy przesłuchaniami miał namawiać wskazywanego przez siebie pracownika firmy do składania fałszywych zeznań, które miałyby potwierdzić jego wersję. Dariusz S. został zatrzymany 21 stycznia 2019 roku.

- Dariusz S. początkowo nie przyznawał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, ale ostatecznie złożył wyjaśnienia, przyznając się w nich do złożenia fałszywych zeznań oraz podżegania do składania fałszywych zeznań. Tłumaczył, że cała sytuacja go przerosła – mówi Wawryniuk.

Dodatkowo w trakcie przeszukania mieszkania Dariusza S. znaleziono broń oraz amunicję, na którą zatrzymany nie miał pozwolenia. Za to wszystko grozi mu 8 lat więzienia.

Od czasu zatrzymania mężczyzna przebywa w areszcie.

Prokuratura prowadzi także główne śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy zabezpieczeniu imprezy (w tej sprawie jeszcze nikomu nie postawiono zarzutów) oraz zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza. W głównym śledztwie, w którym podejrzanym jest Stefan W., kluczowa będzie opinia biegłych psychiatrów na temat jego poczytalności – nieoficjalnie wiadomo, że ma być gotowa po wakacjach.

Więcej na ten temat – czytaj tu:

Koniec obserwacji psychiatrycznej zabójcy Pawła Adamowicza Biegli z Krakowa zakończyli czterotygodniową obserwację psychiatryczną... czytaj dalej »



Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.