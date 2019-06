Dwóch nastolatków zniknęło w morzu. Jeden zmarł w szpitalu, drugi uznany za zaginionego





»

Dwóch nastolatków zaginęło na gdańskiej plaży. Jeden z nich został wyciągnięty na brzeg, ale lekarzom nie udało się go uratować, zmarł w szpitalu. Drugiego chłopca nie odnaleziono, został oficjalnie uznany za osobę zaginioną.

Służby ratunkowe oraz policja po godz. 13 otrzymały zgłoszenie dotyczące dwóch nastolatków w wieku 16 i 17 lat, którzy zaginęli w morzu w okolicach mola w Gdańsku-Brzeźnie. Jeden z nich został odnaleziony przez ratowników, ale bez funkcji życiowych - był reanimowany.

Po godzinie 16 policja przekazała informację, że nastolatek zmarł.

"Nagle zniknął pod wodą, jakby nurkował, ale nie wypłynął". Nie żyje 26-latek 26-latek utonął w... czytaj dalej » Młodszy brygadier Jacek Jakóbczyk oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku potwierdził, że nastolatka w wodzie udało się zlokalizować z pokładu śmigłowca biorącego udział w akcji.

- Użycie helikoptera okazało się bardzo skuteczne, bo to on zauważył pierwszą osobę, przekazał informację, a ratownicy go podjęli - mówił na antenie TVN24 Maciej Dziubich z sopockiego WOPR-u. Ratownicy utworzyli też tak zwany łańcuch życia, aby przeszukać płyciznę przy molo. Akcję ratunkową utrudniała wysoka fala na Bałtyku.

Drugi nastolatek uznany za osobę zaginioną

Jak poinformował reporter TVN24, po godzinie 17 akcja ratunkowa została zakończona, a rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Drugi nastolatek został uznany za osobę zaginioną.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.