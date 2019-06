Nastolatkowie zniknęli w morzu. Obaj nie żyją





»

Z wód Zatoki Gdańskiej w pobliżu mola w Brzeźnie wyłowiono ciało drugiego z poszukiwanych w piątek nastolatków. Chłopcy w wieku 16 i 17 lat utonęli w czasie kąpieli. Najpierw wyciągnięto jednego z nich, ale lekarzom nie udało się go uratować, zmarł w szpitalu.

O znalezieniu ciała drugiego z poszukiwanych nastolatków poinformowała w piątek po południu aspirant Karina Kamińska, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Gdańsku. Wyjaśniła, że po wyciągnięciu na brzeg chłopca próbowano go reanimować. - Niestety, bezskutecznie – powiedziała.

Dodała, że policjanci zawiadomili gdańskie Centrum Interwencji Kryzysowej, które zaoferowało opiekę psychologiczną rodzinom obu nastolatków.

Zlokalizowany z pokładu śmigłowca

Służby ratunkowe oraz policja po godz. 13 otrzymały zgłoszenie dotyczące dwóch nastolatków w wieku 16 i 17 lat, którzy zaginęli w morzu w okolicach mola w Gdańsku-Brzeźnie. Jeden z nich został odnaleziony przez ratowników, ale bez funkcji życiowych - był reanimowany.

Po godzinie 16 policja przekazała informację, że nastolatek zmarł.

"Nagle zniknął pod wodą, jakby nurkował, ale nie wypłynął". Nie żyje 26-latek 26-latek utonął w... czytaj dalej » Młodszy brygadier Jacek Jakóbczyk oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku potwierdził, że nastolatka w wodzie udało się zlokalizować z pokładu śmigłowca biorącego udział w akcji.

- Użycie helikoptera okazało się bardzo skuteczne, bo to on zauważył pierwszą osobę, przekazał informację, a ratownicy go podjęli - mówił na antenie TVN24 Maciej Dziubich z sopockiego WOPR-u. Ratownicy utworzyli też tak zwany łańcuch życia, aby przeszukać płyciznę przy molo. Akcję ratunkową utrudniała wysoka fala na Bałtyku.

Zakończone poszukiwania

Rafał Goeck, rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, informował po południu, że służba zakończyła poszukiwania drugiego nastolatka.

- Akcję poszukiwawczą zakończono, ponieważ warunki, które panowały na miejscu zdarzenia, nie dawały już żadnych nadziei na pozytywne zakończenie. Poza tym młody chłopak, który był poszukiwany, był już zbyt długo pod wodą - mówił Goeck.

Kilkadziesiąt minut później gdańska policja przekazała informację o odnalezieniu i wyłowieniu ciała drugiego nastolatka.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.