Wieloryby w centrum Gdańska. "Dają do myślenia"

Na Długim Targu w Gdańsku stanęła rzeźba przedstawiająca dwa naturalnej wielkości wieloryby. To część akcji Greenpeace #Bezplastiku, która ma uzmysławiać "plastikową epidemię".

Samica humbaka i jej dziecko, wyskakujące z wody, przebijają się przez pokrywające taflę plastikowe śmieci – taką rzeźbę w środę mogli zobaczyć mieszkańcy Gdańska i turyści odwiedzający to miasto tuż obok rzeźby Neptuna. – Daje do myślenia – usłyszeliśmy od kilku osób, które przystanęły, by przyjrzeć się tej niezwykłej instalacji.

"Pomyśleć i odmawiać", czyli jak ograniczać plastik na wakacjach Choć świadomość... czytaj dalej » Rzeźba jest częścią akcji Greenpeace #Bezplastiku, która ma za zadanie uświadomić coraz większe zagrożenie dla mórz i oceanów związanych z zanieczyszczeniem plastikowymi odpadami.

"Czas, by przerwać błędne koło"

"Żyjemy w czasach prawdziwej plastikowej epidemii, której przyczyną jest masowa produkcja plastikowych produktów jednorazowego użytku i braku przepisów, które by skutecznie to ograniczały" – ostrzega organizacja.

W ramach kampanii Greenpeace rozpoczął także zbieranie podpisów pod petycją do ministra środowiska, który jest odpowiedzialny za wdrożenie wymogów przyjętej w tym roku dyrektywy Unii Europejskiej o ograniczeniu plastiku jednorazowego użytku. Regulacja zakazuje stosowania niektórych przedmiotów jednorazowych z plastiku, jak np. sztućców, patyczków do uszu, czy talerzy. Nakłada również na państwa członkowskie obowiązek podjęcia ambitnych działań zmniejszających ilość zużywanego plastiku jednorazowego, co, zdaniem ekologów, jest minimum.

"Człowiek w ciągu tygodnia może spożywać nawet 5 gramów plastiku" - Niewątpliwe... czytaj dalej » - Polska powinna podjąć znacznie ambitniejsze działania oraz wyjść poza uwzględniony w dyrektywie katalog produktów, których użycie będzie zakazane lub ograniczone. Rząd nie może dłużej zrzucać odpowiedzialności na ludzi oraz liczyć, że korporacje dobrowolnie podejmą realne działania. Czas, by przerwać błędne koło, w którym rządy i korporacje unikają odpowiedzialności za plastikową epidemię – twierdzi Magdalena Figura z Greenpeace.

Drewno, papier i recykling

Rzeźba zagościła w Gdańsku tylko na kilka godzin. Potem zostanie przeniesiona w pobliże mola w Brzeźnie. Tam pozostanie do czwartku. Potem pojawi się w innych nadmorskich miastach.

Wieloryby wystawiane były już w wielu miastach, między innymi w Rzymie, Madrycie, Zagrzebiu czy Budapeszcie.

Statua została wykonana przez włoskich wolontariuszy Greenpeace. Za budulec posłużyły głównie drewno i papier. Jak uspokajają przedstawiciele Greenpeace, wszystkie użyte materiały są naturalne, pochodzą z recyclingu lub, jak w przypadku plastikowych reklamówek, po zakończeniu ekspozycji trafią do recyklingu.

Akcja Greenpeace to także warsztaty oraz sprzątanie plaży podczas wspólnych spacerów.

