Adamowicz o ks. Jankowskim: jeśli te zarzuty się potwierdzą, w Gdańsku zajdą duże zmiany

Video: tvn24

Po reportażu "Dużego Formatu": jeśli to prawda, ks....

4.12| Cześć polityków domaga się zlikwidowania pomnika księdza Henryka Jankowskiego po tym, jak na łamach „Dużego Formatu” jedna z rzekomych ofiar opowiedziała o molestowaniu jej przez księdza. Ofiar miało być więcej. "Zwracam się do Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza o pilne zajęcie stanowiska w sprawie obecności pomnika księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku i doprowadzenie do jego usunięcia. Molestowanie dzieci, zmuszanie ich do czynności seksualnych i łamanie im życia u samych jego początków to zbrodnia. W pedofilii nie ma okoliczności łagodzących" - napisała na jednym z portali społecznościowych posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

»