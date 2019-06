15-latka miała zostać zgwałcona w szpitalu psychiatrycznym. 25-latek z zarzutami





»

Gdańska prokuratura postawiła 25-letniemu pacjentowi szpitala psychiatrycznego zarzut doprowadzenia "do innej czynności seksualnej i obcowania płciowego". Według służb ofiarą ma być 15-letnia pacjentka placówki.

Do zdarzenia doszło w nocy z 5 na 6 czerwca 2019 roku na oddziale dla dorosłych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku, potocznie nazywanym szpitalem na Srebrzysku. Przebywała na nim 15-latka – zgodę na to, by była wśród dorosłych miała dać matka dziewczyny, ponieważ nie było miejsca na oddziale dziecięcym.

17-latka została uwięziona i zgwałcona. Po 12 lat więzienia dla dwóch oskarżonych Sąd Okręgowy w... czytaj dalej » Jak informuje prokuratura, nastolatce podane zostały środki nasenne. To wykorzystać miał 25-letni pacjent szpitala, który, według śledczych, zakradł się do sali, w której spała wraz z inną kobietą, a potem miało dojść do gwałtu. Rano o sprawie policję poinformował ordynator oddziału.

Śledztwo i kontrola

W sobotę prokurator przesłuchał 25-latka. – Postawiono mu zarzut doprowadzenia do innej czynności seksualnej i obcowania płciowego. Mężczyzna nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień – relacjonuje Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Prokuratorzy skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie, ale w warunkach szpitalnych ze względu na jego stan zdrowia. 25-latkowi grozi do 12 lat więzienia.

Dziewczynka znajduje się pod opieką lekarzy i psychologów.

W szpitalu trwa kontrola Urzędu Marszałkowskiego, która ma wykazać, czy nie doszło do złamania procedur.

Na razie ani przedstawiciele samorządu, ani dyrekcja szpitala nie chcą wypowiadać się w tej sprawie.

W oświadczeniu wydanym przez Michała Piotrowskiego, rzecznika Urzędu Marszałkowskiego, czytamy: "Gdański szpital psychiatryczny jest praktycznie jedyną placówką w Trójmieście, która przyjmuje pacjentów w stanach ostrych. Placówka ta (tak jak i inne szpitale psychiatryczne w Polsce) boryka się jednak cały czas z problemem braku kadry i zbyt niskim finansowaniem. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wielokrotnie alarmował o tym szefostwo Narodowego Funduszu Zdrowia".

Jak podaje z kolei Radio Gdańsk, na 25-letniego mężczyznę wcześniej mieli narzekać inni pacjenci, ponieważ nocami miał chodzić po oddziale, wchodzić do pokoi.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.