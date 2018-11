Tak się spieszyła na spotkanie, że zebrała 25 punktów karnych i straciła prawo jazdy

Jechał 240 km/h, zajechał drogę policji. Tłumaczył się, że spieszył się do dziewczyny

Video: KPP Braniewo

16.07 | Jechał z prędkością ponad 240-stu km/h bo spieszył się do dziewczyny. Brawurowo wyprzedzał inne auta, a nawet zajechał drogę policji. Całą sytuację nagrał wideorejestrator. Tak wyglądał niebezpieczny wyścig 23-latka w Braniewie w województwie warmińsko-mazurskim. Dzięki przytomności policjantów patrolujących trasę S-22, nie doszło do tragedii. Kierowcę zatrzymano. Okazało się, że był trzeźwy. Swoje zachowanie na drodze tłumaczył osobistymi problemami. Stracił prawo jazdy, a wniosek o jego ukaranie trafił już do sądu.

