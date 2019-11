Spłonęło osiem samochodów. "Prawdopodobnie to podpalenie"





»

Do pożaru doszło w nocy z wtorku na środę obok warsztatu samochodowego w Elblągu. Spłonęło osiem aut. - Najprawdopodobniej było to podpalenie - mówi kom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Pożar miejskiego autobusu w Szczecinie. 20 osób zdążyło uciec Autobusem jechało... czytaj dalej » Zgłoszenie o zdarzeniu służby dostały po godzinie drugiej w nocy z wtorku na środę.

Gdy strażacy przyjechali na miejsce samochody były już w całości objęte pożarem. Siedem pojazdów całkowicie spłonęło, jedno auto jest nadpalone.

- Prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia tego, co tam się wydarzyło, dlaczego doszło do pożaru. Najprawdopodobniej było to podpalenie - mówi kom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

W akcji gaśniczej uczestniczyły cztery zastępy strażaków. Straty oszacowano wstępnie na ok. 150 tys. zł. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał

