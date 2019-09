Zastrzelony i oprawiony żubr. Myśliwy: pomyliłem go z dzikiem

Zarzuty zabicia żubra w Zachodniopomorskiem usłyszał miejscowy myśliwy. Jak tłumaczył śledczym, pomylił ponad półtonowego żubra z dzikiem. Ekolodzy nie mają wątpliwości – to było celowe kłusownictwo.

- Żubr leżał na mostku. Została rozcięta na nim skóra na grzbiecie i zostało z niego wycięte całe mięso. Od razu wyglądało to na efekt kłusownictwa – tak Maciej Tracz z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego opisuje widok martwego żubra zabitego prawdopodobnie w nocy z 22 na 23 września w okolicach Bonina we wschodniej części Zachodniopomorskiego. To obszar łowiecki w Węgorzynie.

Minister rolnictwa: podejmę decyzję o uznaniu bobra i żubra jako zwierząt jadalnych Minister... czytaj dalej » Zwierzę w poniedziałek 23 września znaleźli grzybiarze. Od razu zawiadomili leśniczego, ale ten zwlekał do środy z powiadomieniem nadleśnictwa w Łobzie. Stąd też informacja do policji i Macieja Tracza wpłynęła dopiero w środę wieczorem.

Złość ekologów

- Jak to zobaczyłem, to poczułem złość – opisuje Tracz. To on brał udział w sekcji zwłok, podczas której z truchła wydobyto pocisk z broni myśliwskiej.

Gdy sprawą zajęła się policja, szybko do zabicia chronionego zwierzęcia przyznał się lokalny myśliwy. Jak tłumaczył w prokuraturze, pomylił żubra z dzikiem. Myśliwemu grozi nawet pięć lat więzienia - poinformowała w piątek Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

- Sprawca został zatrzymany, przesłuchany przez prokuratora, postawiono mu zarzut pozyskania pozostającego pod ochroną gatunkową samca żubra i spowodowania w związku z tym zniszczenia w świecie zwierzęcym – poinformowała PAP prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Kinga Michałowska-Powalska.

Krowa na gigancie. Włóczy się ze stadem żubrów Przyrodnik... czytaj dalej » Wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze – dozór policyjny i poręczenie majątkowe.

"Jeden człowiek, by sobie z tym rady nie dał"

Zabitego żubra widział także Marcin Grzegorzek z Dzikiej Zagrody Żubrów w Jabłonowie. – To ewidentne kłusownictwo w celu uzyskania mięsa. To draństwo, to są przestępcy – uważa. Opisuje, że był to zdrowy byk, około 6-letni, prawdopodobnie migrujący do innego stada.

Bykowi odcięto ogon, przy którym umieszczany jest przez zoologów chip z informacjami o jego pochodzeniu, więc nie znają jego historii. – Możemy jednak podejrzewać, że przywędrował z poligonu w Drawsku Pomorskim – podejrzewa Tracz.

Jak podkreśla przyrodnik, podejrzewa, że za zabiciem żubra stoi kilka osób. – Nas z reguły potrzeba 3-4, żebyśmy z żubrem wykonywali jakiekolwiek czynności, w związku z czym myślę, że jeden człowiek, by sobie z tym rady nie dał – uważa.

W Polsce żyje około 1,5-2 tysiące żubrów z czego około 320 w województwie zachodniopomorskim. Podlegają w Polsce ścisłej ochronie gatunkowej.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.