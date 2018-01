Wielotonowe kolosy ścigały się na drodze, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla siebie i innych kierowców. Jednemu z kierowców – Polakowi – groziła utrata prawa do poruszania się po polskich drogach, ale sąd zdecydował, że wystarczy grzywna.

Sobotnie przedpołudnie 21 października ubiegłego roku. Żona pana Karola Tomczaka jedzie z dziećmi z Międzyzdrojów do Szczecina. Przed Wolinem, na wysokości obwodnicy Dargobądza, zauważa przed sobą niepokojąco zachowujące się dwa tiry.

- Jeden naciskał na drugiego. Jechały bardzo szybko. Musieli się wcześniej pokłócić - podejrzewa Tomczak, którego kamera zarejestrowała całe zdarzenie. W pewnym momencie, jadąc pod górkę, jeden z kierowców rozpoczyna manewr wyprzedzania. Jednak drugi z kierowców nie zamierza ustępować.

- Samochody jadące z przeciwka musiały uciekać na pobocze. Żona była przerażona. Było bardzo blisko tragedii – relacjonuje pan Karol. Dalej było tylko gorzej. Gdy jednemu z kierowców wreszcie udaje się wyprzedzić drugiego, tamten momentalnie zjeżdża na lewy pas i, jadąc pod prąd, powtarza manewr rywala.

Pan Karol postanowił nagranie wysłać do właściciela firmy, do której należy jeden z tirów i zamieścił je na portalu społecznościowym. Jednak nie zdecydował się na razie na zgłoszenie sprawy na policję, bo, jak tłumaczy, nie pozwolił mu na to natłok obowiązków.

Polak i Wegier - dwa bratanki

Postanowiliśmy pana Karola wyręczyć. Wysłaliśmy nagrania do Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Funkcjonariusze zajęli się sprawą.

- Możemy tu mówić o popełnieniu szeregu wykroczeń przez obu kierowców. W rażący sposób stwarzali oni zagrożenie na drodze, za co, zgodnie z artykułem 86 kodeksu wykroczeń, może im zostać nawet zatrzymane prawo jazdy – powiedziała nam st. sierż. Izabela Trepko z kamieńskiej policji.

Najpierw, dzięki nagraniom z pobliskiej stacji benzynowej, ustalono numery rejestracyjne jednego z kierowców. Okazało się, że pojazd pochodzi z Węgier.

Szaleńcze wyścigi kierowców tirów. To Polak i Węgier. Teraz czekają na karę Ścigali się na S3... czytaj dalej » - Dzięki pomocy węgierskiej policji udało się ustalić personalia 54-letniego kierowcy– opowiada st. sierż. Izabela Trepko z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Mężczyzna został przesłuchany.

Wyrok prewencyjny

Drugi z uczestników ryzykanckiego rajdu po publikacji nagrania na antenie TVN24 sam zgłosił się na komendę w województwie świętokrzyskim. To 65-letni Polak. – Nie potrafił wytłumaczyć racjonalnie swojego zachowania – zdradzała nam Trepko.

To właśnie w jego sprawie Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim wydał wyrok. – Sąd uznał, że w ciągu trzech minut kierowca popełnił dwa wykroczenia, próbując wyprzedzić inny pojazd, stwarzając w ten sposób zagrożenie na drodze i nakazał zapłatę grzywny w wysokości 2,5 tysiąca złotych – opowiada Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Tomala przyznaje, że sąd mógł odebrać prawo jazdy kierowcy, ale uznał, że „wyrok spowoduje, że kierowca takich zachowań się już nie dopuści”.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.