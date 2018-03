Cztery ofiary grypy w Zachodniopomorskiem. Lekarze ostrzegają: sezon trwa





Szczeciński sanepid ostrzega, że znów wzrasta liczba zarażeń grypą. W jednym tygodniu w województwie zachodniopomorskim z powodu tej choroby zmarły cztery starsze osoby, zachorowało na nią ponad 7 tysięcy, a aż 81 osób z objawami grypy zostało skierowanych do szpitali.

- Sytuacja jest bardzo trudna. Każdego dnia do szpitali zgłasza się ponad tysiąc osób z objawami grypy - relacjonuje Sebastian Napieraj, reporter TVN24. - W analogicznym okresie w ubiegłym roku takich przypadków było trzy razy mniej - dodaje.

Ponad 200 tysięcy zachorowań w tydzień. Ofiar śmiertelnych grypy tyle co w lutym Między 16 a 22... czytaj dalej » Sanepid w Szczecinie opublikował dane epidemiologiczne za tydzień od 16 do 22 marca. W tym czasie do zachodniopomorskich szpitali zgłosiło się ponad 7 tysięcy osób z objawami grypy i zakażeń grypopodobnych. 81 z tych osób skierowano do szpitala. Głównie z powodu powikłań w obrębie układu oddechowego. U trzech z nich stwierdzono chorobę wywołaną wirusem AH1N1, czyli tak zwaną "świńską grypę".

Cztery ofiary śmiertelne

Z danych sanepidu wynika, że w tym sezonie pojawiły się niestety także śmiertelne przypadki wywołane wirusem grypy. To cztery osoby: dwie kobiety w wielu 87 i 98 lat oraz dwóch mężczyzn w wielu 80 i 70 lat.

W sumie od początku września w Zachodniopomorskiem odnotowano 91 231 osób z grypą i zakażeniami grypopodobnymi. U 801 osób potwierdzono grypę badaniem laboratoryjnym. Szczyt zachorowań przypadł na koniec lutego, ale jak ostrzegają lekarze, obecnie odnotowuje się kolejny wzrost liczby zachorowań.

- Grypa jest naprawdę niebezpieczna. Zaszczepmy się, stosujmy odpowiednią dietę, unikajmy dużych skupisk ludzkich i pamiętajmy o częstym myciu rąk - radzi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Gdy poczujemy pierwsze objawy choroby, należy udać się do lekarza i, jeśli tak zaleci doktor, zostać w domu i nie chodzić do pracy, żeby nie rozsiewać zarazków – dodaje.

