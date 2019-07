"Nagła reakcja chemiczna" w jeziorze. Kąpielisko zamknięte





W jeziorze Klukom na terenie plaży miejskiej w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie) doszło w sobotę do "nagłej reakcji chemicznej". Nikt nie został ranny, jednak kąpielisko zostało zamknięte. Policja na jego terenie znalazła fragmenty trzech opakowań z oznaczeniem chemicznym.

Irena Kornicz z biura prasowego zachodniopomorskiej policji poinformowała w sobotę, że do "nagłej reakcji chemicznej" doszło po południu w Choszcznie w jeziorze Klukom na terenie plaży miejskiej. - Obok znajdowało się 3-letnie dziecko. Zostało przewiezione do szpitala, jednak po przeprowadzonych badaniach mogło z opiekunami wrócić do domu. Nie odniosło żadnych obrażeń - powiedziała Kornicz. Dodała, że nie odniósł ich nikt z osób przebywających wówczas na plaży.

Ze względów bezpieczeństwa plaża została zamknięta do odwołania dla mieszkańców i turystów.

"Opakowania nie były w całości"

"Mieszali nieznane substancje chemiczne". Czterech mężczyzn poszkodowanych W powiecie... czytaj dalej » Kornicz poinformowała, że policjanci sprawdzali miejsce zdarzenia i znaleźli tam "trzy fragmenty opakowań z oznaczeniem chemicznym". Nie ustalono, jaką substancję zawierały. - Opakowania nie były w całości. Potrzebne będą badania – zaznaczyła Kornicz.

Na miejscu pracował patrol saperski, który przeszukiwał plażę. Teren został sprawdzony. Nie znaleziono żadnej innej substancji, która zagrażałaby zdrowiu albo życiu.

Sprawdzaniem jeziora zajęła się straż pożarna. Dopiero po zakończeniu tych działań, kąpielisko zostanie ponownie otwarte.

Policja, poza ustaleniem zawartości znalezionych fragmentów opakowań, zajmie się wyjaśnieniem tego, skąd się wzięły na plaży.

Organizatorem kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klukom w Choszcznie jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe. Jest tu trawiasta plaża, dwa boiska do siatkówki plażowej. Wypoczywający mają do dyspozycji teren o powierzchni ok. 1 ha.