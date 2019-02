Świnki uciekinierki czekają na właściciela

To prawdopodobnie już druga ich ucieczka. Teraz jednak właściciel nie odebrał zwierząt. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Chojnicach (Pomorskie) szukają osoby, do której należą dwie miniaturowe świnki. Kiedy uda się znaleźć właściciela, musi liczyć się on z opłatą za pobyt świnek u weterynarza.

Jedna biała w czarne łatki, druga cała czarna. Dwie świnki miniaturowe czekają na swojego właściciela u weterynarza.

Zwierzęta znaleziono w poniedziałek w okolicach ulicy Derdowskiego w Chojnicach.

- To wygląda, jakby ktoś je porzucił - mówi Jarosław Rekowski, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Urzędnicy jednak się nie poddają. Na swojej stronie internetowej wystawili oficjalne ogłoszenie.

"Właściciel proszony jest do zgłoszenia się do Urzędu Miejskiego w Chojnicach do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. nr 610 bądź kontakt telefoniczny pod nr 523971800 w. 38 w godz. pracy urzędu tj.: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 -15.00, wtorek 8.00 -16.00" - czytamy w komunikacie.

"Ich obecność kosztuje"

Jak opisuje portal chojnice24.pl, prawdopodobnie te same świnki uciekły już wcześniej. Wtedy właściciel je odebrał. Tym razem jednak nikt się nie zgłosił.

- Właściciel rzekomo zadzwonił do weterynarza, ale w końcu nikt nie przyjechał- mówi Jarosław Rekowski.

Podejrzewa, że powodem mogła być cena odbioru zwierząt. - Ich obecność u weterynarza kosztuje - tłumaczy dyrektor.

Koszt przechowywania świnek na dzień 28 lutego wynosi 1700 złotych plus VAT.

"Za każdy następny dzień przechowania zwierząt opłata dzienna wyniesie: 50 zł + 8 proc. VAT" - czytamy w ogłoszeniu.

Urząd Miejski w Chojnicach nie ma danych osoby, która wcześniej odebrała zwierzęta. Jeśli w ciągu siedmiu dni nikt się po nie nie zgłosi, urzędnicy będą szukać dla świnek nowego właściciela.

Źródło: Urząd Miejski w Chojnicach Właściciela świnek szukają urzędnicy z Chojnic

