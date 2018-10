"Kilkakrotnie ugodził żonę nożem". Uciekła do sąsiadów, ale zmarła

Kobieta nie żyje, mężczyzna jest w stanie ciężkim w szpitalu. To tragiczny bilans małżeńskiej awantury, do której doszło w piątek w Chojnicach (Pomorskie). Według wstępnych ustaleń śledczych 51-latek miał zadać żonie kilka ciosów nożem. Kobieta uciekła do sąsiadów. Niestety, nie udało się jej uratować.