Miał zgwałcić i ciężko pobić znajomą. Zarzuty i wniosek o areszt





»

31-latek z Chełmży (województwo kujawsko-pomorskie) usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa kobiety, zgwałcenia jej i pozbawienia wolności - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Podejrzany miał popełnić te przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do sądu skierowany zostanie wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

O postawieniu zarzutów mężczyźnie poinformował w poniedziałek późnym popołudniem Andrzej Kukawski z Prokuratury Okręgowej w Toruniu po przesłuchaniu podejrzanego.

- Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, udzielił jedynie odpowiedzi na kilka pytań obrońcy, który został ustanowiony przez sąd. Był to obrońca z urzędu - relacjonował Kukawski.

Wniosek o tymczasowe aresztowanie

Dodał, że prokuratura zwróci się do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. - Będzie to wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Wniosek ten zostanie złożony w Sądzie Rejonowym w Toruniu jutro (we wtorek - red.) rano. Podstawą złożenia wniosku jest obawa matactwa, jak również grożąca oskarżonemu surowa kara - wyjaśnił prokurator Kukawski.

Rzecznik toruńskiej prokuratury mówił, że zarzut dotyczy również działania w recydywie. - K. w 2008 roku był skazany za przestępstwo ciężkiego uszkodzenia ciała oraz udziału bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia z ciężkim uszkodzeniem ciała - wskazał prokurator Kukawski.

Pobita i zgwałcona trafiła do szpitala. Policja zatrzymała 31-latka z Chełmży W niedzielę rano... czytaj dalej » Wcześniej śledczy przesłuchali także - za zgodą lekarzy - poszkodowaną. - Z uwagi na drastyczność jej wyjaśnień nie mogę ujawnić szczegółów - podkreślił Kukawski.

Kobieta w szpitalu

- Wiemy, że pokrzywdzona została uwięziona w jednym z pustostanów na terenie Chełmży, tam doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała i innych licznych obrażeń. Była również tam zgwałcona – mówił jeszcze przed przesłuchaniami Kukawski.

Kobieta miała być przetrzymywana ponad dobę. Uwolniła się dzięki pomocy pracownika jednej z okolicznych firm, który zareagował na jej krzyki o pomoc i pomógł jej wydostać się przez małe okienko piwniczne. W sobotę trafiła do szpitala, gdzie jej stan zdrowia określono jako ciężki, zagrażający życiu. - Zwłaszcza ze względu na obrażenia nerki, które powodowało zagrożenie życia – informuje Kukawski.

Obecnie życiu kobiety nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Śledztwo w tej sprawie wszczęte zostało w kierunku usiłowania zabójstwa związanego ze zgwałceniem, pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, ciężkiego uszkodzenia ciała oraz pozbawienia wolności. Konkretne zarzuty uzależniano od przesłuchania pokrzywdzonej i Michała K.

Policję powiadomił szpital

Oskarżony o zgwałcenie 18-miesięcznego chłopca. Przed sądem stanie też matka dziecka Mieszkaniec... czytaj dalej » Policję powiadomiła dyrekcja szpitala.

- Otrzymaliśmy informację, że trafiła do nich kobieta, która mogła paść ofiarą pobicia i przestępstwa seksualnego. Obecnie policjanci weryfikują te informacje - tłumaczył w sobotę młodszy aspirant Wojciech Chrostowski z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

31-letni mężczyzna został zatrzymany w niedzielę rano w mieszkaniu członka swojej rodziny w Chełmży.

Zbigniew Ziobro polecił Prokuraturze Krajowej objąć nadzorem śledztwo w tej sprawie.

- Prokurator generalny polecił, by po ujęciu sprawcy rozważyć przedstawienie mu zarzutu obejmującego między innymi gwałt ze szczególnym okrucieństwem i pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem. A jeżeli ustalenia dowodowe na to pozwolą, rozpatrzyć także zarzut usiłowania zabójstwa w zamiarze ewentualnym - poinformował Jan Kanthak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.