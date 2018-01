Trzej myśliwi z łódki polowali na kaczki. Wpadli do wody, jeden nie żyje





Trzech mężczyzn wpadło do Odry w okolicach Starego Kostrzynka na południe od Cedyni. Jeden sam wyszedł na brzeg, jeden utonął, ratownicy szukają trzeciego. Wypadek zdarzył się podczas polowania na kaczki.

Informacja o mężczyznach, którzy wypadli z łódki do kanału na Odrze w okolicach Starego Kostrzynka w powiecie gryfińskim, straż pożarna dostała o 7:20. Na początku mówiło się o czterech osobach, które wpadły do lodowatej wody, potem straż pożarna sprostowała, że było to trzech mężczyzn.

- Jednemu z nich udało się wyjść z wody samodzielnie, drugi próbował także dotrzeć do brzegu, ale nieudanie. Wydobyliśmy go my. Niestety, pomimo akcji ratunkowej, lekarz stwierdził zgon – informował nas o 10 mł. bryg. Sławomir Michalski, zastępca komendanta straży pożarnej w Gryfinie, który kieruje akcją ratunkową. Na miejsce przyjechało pięć zastępów straży pożarnej i nurkowie ze Szczecina.

Jak dowiedział się nasz reporter Sebastian Napieraj, mężczyźni byli myśliwymi, którzy wybrali się na polowanie na dzikie ptactwo. Chcieli oni łódką przeprawić się na jedną z wysepek na rzece, ale możliwe również, że próbowali polowania z wody. To jeden z nich, któremu udało się uratować, zawiadomił służby o wypadku.

Potrzebny sonar

Nieznana jest przyczyna wywrócenia łódki. - Stan emocjonalny mężczyzny, który wyszedł na brzeg nie pozwala na jego przesłuchanie - wyjaśnia asp. sztab. Grzegorz Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

- Nurt w tym miejscu jest dość silny, a widoczność ograniczona – tłumaczy Michalski. To utrudnia akcję poszukiwawczą trzeciego z mężczyzn.

- Prawdopodobnie nurt mógł dalej znieść poszukiwanego. Obecnie czekamy na sonar - opowiada mł. asp. Krzysztof Krawczyk, nurek z Grupy Ratownictwa Wodnego Szczecin. Po przybyciu sonaru, akcja rozpocznie się na nowo.

