Akcja policji w Danii, Holandii i Hiszpanii. Podejrzani o zabójstwo zatrzymani

CBŚP z pomocą służb z Hiszpanii, Danii i Holandii rozbiło 14-osobowy gang. Wśród zatrzymanych są podejrzani m.in. o zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i czerpanie korzyści z cudzego nierządu. Członkowie grupy pochodzili głównie z Pomorza. Hiszpańskie służby zarekwirowały podczas akcji 220 kg haszyszu.

100 policjantów w akcji, pięciu zatrzymanych. Narkotyki, broń i nielegalne kasyno internetowe Funkcjonariusze... czytaj dalej » O sukcesie gdańskich funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) poinformowała w środę rzecznik prasowy tej służby kom. Iwona Jurkiewicz.



Jak wyjaśniła, śledztwo w tej sprawie wszczęto ponad dwa lata temu i prowadzone jest ono pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Oceniła, że postępowanie jest "bardzo skomplikowane i wielowątkowe" i wymagało współpracy ze służbami z Hiszpanii, Danii i Holandii.



Jurkiewicz poinformowała, że w efekcie dwóch lat pracy ustalono, że na terenie kilku europejskich państw działa grupa przestępcza zajmująca się na skalę międzynarodową m.in. czerpaniem korzyści z cudzego nierządu i przestępczością narkotykową. Wyjaśniła, że większość członków grupy stanowili Polacy – mieszkańcy Pomorza. Zdaniem funkcjonariuszy, gang ma też na koncie zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, do których doszło na terenie Danii.



- Łącznie w śledztwie zatrzymano 14 osób, wobec trzech wszczęto procedurę ekstradycyjną do Polski – podała Jurkiewicz.

Śledztwo wszczęto po pożarze: zginęła Polka i podpalacz

"Dwie plantacje konopi innych niż włókniste". Podejrzani w areszcie Ponad cztery... czytaj dalej » Rzecznik poinformowała, że efektem śledztwa były przeprowadzone w połowie marca br. skoordynowane działania na terenie Polski, Holandii, Danii oraz Hiszpanii, a akcja została zorganizowana przy wsparciu Europolu.



W jej efekcie na terenie Polski zatrzymano dwóch mężczyzn.

- Jednemu z nich przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i czerpania korzyści z cudzego nierządu, a drugi usłyszał zarzut nakłaniania świadka do fałszywych zeznań – poinformowała Jurkiewicz.



Dodała, że dzięki informacjom CBŚP służby hiszpańskie zatrzymały 5 osób. W jednym z domów na terenie tego kraju znaleziono też plantację konopi indyjskich, na której rosło niemal 2,5 tys. krzewów.

- Z takiej ilości roślin można by uzyskać co najmniej 750 kilogramów marihuany. Tam także znaleziono i zabezpieczono 220 kilogramów haszyszu. Z ustaleń policjantów wynika, że narkotyki miały trafić na rynek europejski – poinformowała Jurkiewicz.



Jak dodała, polskie śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte po tym, jak duńskie organa ścigania powiadomiły służby w Polsce o zabójstwie, do którego doszło w styczniu 2017 r. w Aalborg. Ofiara – Polka, zginęła w pożarze "salonu masażu". W tym samym pożarze poszkodowana została także inna kobieta. Zginął też mężczyzna – jak później ustalono, jeden ze sprawców podpalenia.



W pierwszej połowie 2017 r. zatrzymano sześć osób podejrzanych o zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa będące efektem podpalenia "salonu masażu". Dwóch kolejnych podejrzanych o te czyny poszukiwano na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania: jednego z nich zatrzymano.

- Dodatkowo śledczy zarzucili zlecenie zabójstwa trzem mieszkańcom Gdyni, którzy ukrywali się przed organami ścigania. W związku z czym, Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał Europejski Nakaz Aresztowania – poinformowała Jurkiewicz.

39-latek poszukiwany

Na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania nadal jest poszukiwany 39-letni Paweł Barwik. Mężczyzna jest ścigany w celu doprowadzenia do aresztu śledczego lub zakładu karnego.

Źródło: CBŚP Na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania do sprawy nadal jest poszukiwany 39-letni Paweł Barwik

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z policjantami CBŚP z Zarządu w Gdańsku pod numerem tel. (58) 32 14 164, za pośrednictwem poczty elektronicznej gdansk@cbsp.policja.gov.pl, całodobowym numerem 112 lub z najbliższą jednostką Policji. Przypominamy, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi odpowiedzialność karna. CBŚP

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem, czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.