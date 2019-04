Był zdziwiony, gdy policjanci wymierzyli w niego broń i siłą wyciągnęli z auta

Przestępstwa metodą "na wnuczka". Na co trzeba uważać?

Video: tvn24

15.09 | Przestępstwo, w którym grupy przestępcze specjalizują się od lat. To kradzież oszczędności starszych ludzi. W tym roku zatrzymano twórcę metody nazywanej najczęściej "na wnuczka". Metoda nadal jest jednak skutecznie wykorzystywana. Mimo że policja wydrukowała tysiące plakatów i ulotek, na których opisano sposoby działania przestępców, to i tak udaje im się kraść duże kwoty. Nierzadko oszczędności całego życia. W jaki sposób to robią i dlaczego są tak skuteczni? O tym Daria Górka.

