Wybuch bankomatu w Bydgoszczy. Policjanci szukają sprawców

Feniks i Maximus dokładnie 30 dni temu trafiły do zoo w Człuchowie. Tygrysy były częścią transportu przejętego na granicy... czytaj dalej »

Pasażerka samochodu osobowego trafiła do szpitala po tym, jak pojazd, którym jechała zderzył się z wozem strażackim. Zdjęcia i... czytaj dalej »

Szczecińscy policjanci zatrzymali cztery osoby podejrzane o sprzedaż dopalaczy za pośrednictwem strony internetowej. - To... czytaj dalej »

Rozbity gang handlarzy dopalaczami. "Były to skrajnie niebezpieczne substancje"

19-latek okrutnie znęcał się nad zwierzętami, w końcu zabił psa i kota swoich znajomych. To nie jedyne przestępstwa, które... czytaj dalej »

wczoraj, 08:47

Michał ma zespół Downa, pracuje w urzędzie. "Jest bardzo sumienny, radzi sobie świetnie"

Praca jest potrzebna do rozwoju, bo człowiek musi iść do przodu, nigdy do tyłu - takiego zdania jest 36-letni Michał Milka,... czytaj dalej »