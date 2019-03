Uciekał z pasażerem w bagażniku, poddał się dopiero na widok wycelowanej w niego broni

Kierowca audi próbował uciec przed policjantami, którzy ścigali go przez centrum Bydgoszczy. Poddał się dopiero na widok wyciągniętej broni. Okazało się, że był nietrzeźwy, w aucie było aż siedmiu pasażerów, w tym jeden w bagażniku. Kierowca poniesie surowe konsekwencje.

- Do zdarzenia doszło w minioną sobotę w nocy. Wówczas patrol z bydgoskiego ruchu drogowego zauważył audi na ulicy 3 Maja, którego kierowca jechał z nadmierną prędkością – relacjonuje kom. Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Szalona jazda pirata drogowego. W dodatku bez prawa jazdy Kujawsko-pomorska... czytaj dalej » Policjanci postanowili zatrzymać pojazd do kontroli, włączyli syrenę, ale ku ich zdziwieniu kierowca audi, zamiast zwolnić, przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze wezwali posiłki i ruszyli w pościg za uciekinierem.

Z bronią wycelowaną w kierowcę

- Uciekając, kierowca audi łamał przepisy ruchu drogowego. Całe zdarzenie było rejestrowane policyjnym wideorejestratorem. Ostatecznie pościg zakończył się na ulicy Pomorskiej – opowiada Słomski. Kierowca, jak się okazało, wjechał w ślepą ulicę. Wtedy doskoczyli do niego policjanci z wyciągniętą bronią.

Okazało się, że kierowcą był 19-letni mieszkaniec powiatu pilskiego, który był nietrzeźwy – miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. W pojeździe oprócz niego znajdowało się aż siedmiu pasażerów, w tym jeden zamknięty w bagażniku.

19-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie się do policyjnej kontroli. Za to ostatnie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Zatrzymano mu także prawo jazdy.

- To jednak nie wszystko. Mundurowi analizują zapis z wideorejestratora. 19-latek będzie odpowiadać za wszystkie wykroczenia popełnione w trakcie ucieczki – informuje kom. Słomski.

Wśród nich między innymi było wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej i niestosowanie się do kilku znaków.

