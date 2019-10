Chciał uniknąć zderzenia, odbił w lewo i wjechał pod prąd





Prawdopodobnie jechał za szybko. Kiedy zapaliło się czerwone światło, samochody przed nim zaczęły hamować. Kierowca peugeota, aby uniknąć zderzenia, odbił w lewo, przeciął pas zieleni rozdzielający jezdnie i wjechał pod prąd. Kiedy udało się uniknąć kolizji, kierowca wrzucił wsteczny bieg i wrócił na "swój" pas. Wtedy jednak szedł już do niego policjant, który całą sytuację obserwował na kamerach monitoringu. Tego dnia bydgoscy policjanci ukarali jeszcze pięciu innych kierowców.

Auto unosi się, obraca i wpada na chodnik. "Przejechała na czerwonym" Ma czerwone... czytaj dalej » Wszytko działo się w czwartek na skrzyżowaniu przy ulicy Armii Krajowej prowadzącej do Bydgoszczy.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy obserwowali drogę dzięki kamerze Mobilnego Centrum Monitoringu. Kierowcę peugeota nagrali tuż po godzinie ósmej rano.

- Najprawdopodobniej nie dostosował prędkości i przede wszystkim nie zachował bezpiecznego odstępu od pojazdu poprzedzającego. Kierowca białego peugeota, aby uniknąć zderzenia z pojazdem poprzedzającym, który zaczął zwalniać w wyniku zmiany sygnalizacji świetlnej, nagle odbił w lewo i zjechał na przeciwny pas ruchu - opisuje kom. Przemysław Słomski z KWP w Bydgoszczy.

Funkcjonariusz, który widział wszystko na nagraniu od razu podszedł do kierowcy i kazał mu zjechać na bok.

- Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych i 6 punktami karnymi za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym - dodaje Słomski.

Jechali na czerwonym, nie zatrzymała się też ciężarówka

Jeszcze tego samego dnia na tym samym skrzyżowaniu policjanci nagrali i ukarali pięciu innych kierowców. Każdy z nich przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle. Nie wiedzieli, że kilkaset metrów dalej czekali już na nich funkcjonariusze.

- Droga ta, to główny i ruchliwy szlak prowadzący do miasta. Niestety kierowcy nie zawsze stosują się tam do znaków oraz sygnalizacji świetlnej, powodując realne zagrożenie w ruchu drogowym - mówi Słomski.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozsądek i prawidłowe zachowanie na drodze! Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo jako uczestników ruchu drogowego zależy w głównej mierze od nas samych! Brak należytej ostrożności i wyobraźni może doprowadzić do nawet tragicznych w skutkach zdarzeń! KWP Bydgoszcz

