Szalona jazda pirata drogowego. W dodatku bez prawa jazdy

Video: Wielkopolska policja

Ukradli dwa mercedesy (wideo bez dźwięku)

9.02| Czterech mężczyzn włamało się do wypożyczalni samochodowej w Niemczech, skąd ukradli dwa luksusowe samochody. Przyjechali do Polski, żeby sprzedać auta. Zatrzymanym obcokrajowcom grozi teraz do pięciu lat więzienia.

»