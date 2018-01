24-latek był poszukiwany listem gończym. Kiedy do jego drzwi zapukali funkcjonariusze policji, postanowił uciekać. Wyskoczył przez balkon i pobiegł w stronę rzeki i wszedł do wody. Jednak, kiedy poczuł, że porywa go nurt, zaczął prosić o pomoc ścigających go policjantów.