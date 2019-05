"Rzucał psem jak kamieniem do wody"

27-latek wrzucał psa do rzeki, a gdy przemoknięte, przerażone zwierzę wydostawało się na powierzchnię, ponownie trafiało do wody, wrzucone przez swojego właściciela. - Cierpienia psa próbowali przerwać świadkowie, niestety mężczyzna nie reagował na ich prośby - mówi sierż. szt. Jolanta Sorkowicz z policji w Braniewie. 27-latek został zatrzymany.

Całe zdarzenie w niedzielę nagrali świadkowie, którzy nie mogli powstrzymać sprawcy. Film przesłali do inspektorów OTOZ Animals w Braniewie.

- Na filmiku widać, jak jakiś mężczyzna łapie małego pieska za kark, ciska nim jak kamieniem w stronę wody. Ten pies leci do tej wody i uderza o taflę - opowiada Monika Hyńko z OTOZ Animals.

Dalej na nagraniu widać, że pies wraca, wtedy właściciel znowu wrzuca go do wody.

- W tle słychać, jak osoba nagrywająca krzyczy do niego, żeby przestał, jednak nie powstrzymuje to tego kata zwierzęcia. Słychać tylko jak odpowiada, że to jest jego pies - dodaje Hyńko.

Próbował uciekać

Oprócz filmu inspektorzy dostali także dane mężczyzny widocznego na nagraniu. Od razu zadzwonili na policję.

- Wspólnie - policja i animalsi - pojechali na miejsce zdarzenia. Mężczyzna na widok policji próbował uciekać, ale został złapany. Psa zabrali animalsi - mówi sierż. szt. Jolanta Sorkowicz z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.

Jak się okazało, zatrzymany to 27-letni mężczyzna.

- Noc spędził na komendzie, ponieważ był pijany. Badanie wykazało, że miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Teraz, po wytrzeźwieniu, będzie składał wyjaśnienia - dodaje Sorkowicz.

Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi do trzech lat więzienia.

Pies, którym rzucał 27-latek, jest teraz pod opieką animalsów. Inspektorzy będą starali się o odebranie go właścicielowi.

- To młoda suczka. Będziemy jej szukać normalnego, bezpiecznego domu - mówi Monika Hyńko.

Źródło: tvn24 Młoda suczka czuje się już dobrze

