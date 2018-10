"Przełamaliśmy duopol wielkich partii politycznych"





Przełamaliśmy duopol wielkich partii politycznych – PiS i PO – powiedział na konferencji prasowej prezydent Słupska Robert Biedroń, przedstawiając nieoficjalne, cząstkowe wyniki wyborów na prezydenta miasta. Zgodnie z nimi prezydentem zostanie Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

- Słupsk znów pokazał, że jest inny, ciekawszy. Pokazujący też, że inna polityka jest możliwa, że mamy siłę robić rzeczy, które w całej Polsce imponują (…). Sprawiają, że dajemy nadzieję na coś nowego, ciekawego, na coś, co inspiruje inne miasta, innych polityków, innych samorządowców – powiedział Biedroń w poniedziałek. Podziękował mieszkankom i mieszkańcom Słupska za udział w wyborach i oddane głosy.

- Przełamaliśmy duopol dwóch wielkich partii politycznych – PiS i PO. Pokazaliśmy, że otwarta, nowoczesna, europejska, łącząca polityka w samorządzie jest możliwa – dodał Biedroń, który sam ubiegał się o mandat radnego, a jego zastępczyni Krystyna Danilecka-Wojewódzka o prezydenturę w Słupsku. Oboje startowali do wyborów ze wspólnego komitetu wyborczego.

Biedroń zaznaczył, że na oficjalne wyniki wyborów „będziemy jeszcze czekali”.

- My samorządowcy na to wpływu nie mamy, jest to organizowane ogólnopolsko z wieloma problemami – powiedział.

Następnie dodał, że ma „wstępne wyniki wyborów na prezydenta miasta Słupska z 19 na 47 komisji obwodowych".

- Jeszcze bardziej nieoficjalne mamy z 41 komisji i one są bardzo podobne. Podam te najbardziej uprawdopodobnione, ale tak naprawdę rzetelne dla całości - mówił.

Krystyna Danilecka-Wojewódzka wygrywa w I turze

Biedroń przedstawił nieoficjalne wyniki, rozpoczynając od tego najniższego. I tak: Rafał Kobus (SLD – Lewica Razem) według tych danych uzyskał 2,1 proc. głosów, Mirosław Betkowski (KW SPO) – 4,8 proc., Beata Chrzanowska (Koalicja Obywatelska) – 17,3 proc., Anna Mrowińska (PiS) – 22,4 proc.

- W pierwszej turze prezydentką Słupska, pierwsza w historii wybrana w powszechnych wyborach kobieta z KWW Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej i Roberta Biedronia z 53,4 procentowym poparciem została Krystyna Danilecka-Wojewódzka – poinformował Biedroń.





- (…) Wybraliście następczynię prezydenta Biedronia - słupszczankę, która zawsze głosiła i głosi miłość do swojego miasta. (…) Cieszę się, niezmiernie, że ta miłość okazała się wczoraj (21 października) odwzajemniona” – podkreśliła Danilecka-Wojewódzka.

Pogratulowała wyników pozostałym kandydatom na urząd prezydenta i zaprosiła do „współpracy poza podziałami partyjnymi”.

"Do pracy się zabieramy. Wrzucamy kolejny bieg"

Zaznaczyła, że „celebrowanie zwycięstwa to jest już przeszłość".

- Do pracy się zabieramy. Wrzucamy kolejny bieg. Ja jestem niezłym kierowcą, więc wiem, jak ten szósty bieg wrzucić. (…) Kontynuujemy inwestycje, które rozpoczęliśmy – mówiła Danilecka-Wojewódzka.

Powiedziała o planach na najbliższe kilka miesięcy po wyborach, w tym o projekcie budownictwa modułowego, socjalnego, o budowie czwartego żłobka, „odkorkowaniu” Słupska oraz zakończeniu budowy parku wodnego.

Biedroń i Danilecka-Wojewódzka podkreślili, że liczą na „silną reprezentację w radzie miejskiej”. Zaznaczyli, że nie mają żadnych informacji dotyczących wyników wyborów na radnych. Biedroń, powiedział, że nie wie, czy został wybrany.

Miejska Komisja Wyborcza w Słupsku nie podaje cząstkowych wyników wyborczych.

