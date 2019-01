"Usłyszałem krzyk, by ratować dziecko. Czołgałem się w gęstym dymie"

Video: tvn24

Policjant na urlopie uratował czterolatka

24.01| Zaczęło się od tego, że synek namówił go na nurkowanie. Kiedy byli razem na dnie basenu, zauważyli nieruchomo leżącego czterolatka. - Działałem automatycznie. Wyciągnęliśmy go i zaczęliśmy działać. To były ułamki sekund- mówi Mikołaj Wegnerowicz, policjant z Poznania. Uratował tonącego chłopca z basenu w hotelu, gdzie właśnie spędza ferie.

